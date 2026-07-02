Cristiano Ronaldo, luce una camiseta con el número 21, que fue utilizada por el fallecido delantero portugués Diogo Jota, tras el Portugal vs Croacia en el Estadio de Toronto, el 2 de julio de 2026. (Cole Burston / AFP)
Cristiano Ronaldo, luce una camiseta con el número 21, que fue utilizada por el fallecido delantero portugués Diogo Jota, tras el Portugal vs Croacia en el Estadio de Toronto, el 2 de julio de 2026. (Cole Burston / AFP)
/ COLE BURSTON
Por Redacción EC

Un 3 de julio de 2025, Diogo José Teixeira da Silva -más conocido como Diogo Jota- se despedía de este mundo tras perder la vida en un accidente automovilístico en España. Un año más tarde, la selección de Portugal clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo no perdió la oportunidad para rendir homenaje a su amigo: “son increíbles las coincidencias de la vida”.

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