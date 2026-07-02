Un 3 de julio de 2025, Diogo José Teixeira da Silva -más conocido como Diogo Jota- se despedía de este mundo tras perder la vida en un accidente automovilístico en España. Un año más tarde, la selección de Portugal clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 y Cristiano Ronaldo no perdió la oportunidad para rendir homenaje a su amigo: “son increíbles las coincidencias de la vida”.

EL MEJOR HOMENAJE



Con la 21 de Diogo Jota, Cristiano Ronaldo festejó con sus compañeros y los hinchas de Portugal la clasificación a octavos de final del #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2RLDZwQ66K — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El ‘Comandante’ y compañía supo imponerse ante Croacia tras dar vuelta al marcador y cerrar su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. Un agónico 2-1, en el que marcó el tanto del empate de penal, selló el duelo que, en palabras suyas, tenía un significado especial tras cumplirse el primer año de la partida del delantero.

"Son increíbles las coincidencias de la vida. Antes del partido hablamos con el grupo de la importancia de esta fecha para nosotros y de la coincidencia. Esta victoria significa mucho para nosotros“, contó el ‘7′ portugués en zona mixta, sin terminar con las muestras de respeto a su excompañero.

SIEMPRE PRESENTE: todo el plantel de Portugal le dedicó el triunfo vs. Croacia a Diogo Jota.



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Minutos antes y en medio de las celebraciones tras el encuentro del cual salieron airosos, se le vió a Cristiano vistiendo una camiseta sobre la indumentaria utilizada en el partido. Segundos después, se pudo identificar que se trataba del uniforme principal color rojo pero con la dorsal 21 en su espalda, misma que usaba Diogo Jota en la selección portuguesa.

Naturalmente, las lágrimas no pidieron permiso y se hicieron presente en el rostro del ‘Bicho’, quien se acercaba al público para agradecer el apoyo en el decisivo duelo de dieciseisavos.

¿Cuándo se juega el Portugal vs. España?

Portugal y España se enfrentarán el próximo lunes 6 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas (Estados Unidos), a las 2 p. m. (hora peruana), en el que será uno de los encuentros más atractivos de los octavos de final del vigente Mundial 2026.

El cuadro vencedor encontrará a su rival de cuartos de final tras el partido que disputen las selecciones de Estados Unidos y Bélgica el mismo día pero a las 7 p. m. (hora peruana).

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