Cristiano Ronaldo es uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes. En las últimas semanas, la prensa internacional mencionó que el jugador desea abandonar Manchester United para unirse a un club que dispute Champions League. En ese sentido, surgieron posibles destinos como Chelsea, Bayern Múnich, Atlético de Madrid y otros tantos.

Pese a la avalancha de rumores en torno a su permanencia en Old Trafford, el futbolista permaneció en silencio hasta hace unas horas. De hecho, ‘CR7′ ha estado muy activo en Instagram y contestó publicaciones de algunos perfiles que se dedican a lanzar noticias relacionadas al capitán de la selección de Portugal.

Es así como el jugador de 37 años respondió a una información en la que mencionan a Jorge Mendes, su agente, como el intermediario para avisar a los ‘Red Devils’ de las intenciones de partir a otra institución. También es nombrado Sir Alex Ferguson, como una figura clave para hacer cambiar de idea al deportista.

“Es imposible no hablar de mí por un día. De otra forma, la prensa no hace dinero. Saben que, si no mienten, no tendrán la atención de la gente. Sigan así, algún día acertarán con la noticia”, expresó Cristiano desde su perfil oficial en Instagram.

Cristiano Ronaldo se pronunció sobre los rumores por su futuro. (Foto: Twitter)

Reacción contra fanáticos de Atlético de Madrid

En las últimas horas se hizo viral en redes sociales una pancarta mostrada por los aficionados del Atlético de Madrid en el que se manifestaron en contra de un posible fichaje de Cristiano Ronaldo. Durante una presentación de los ‘Colchoneros’, un grupo de seguidores de los capitalinos indicaron: “CR7 not welcome (CR7 no es bienvenido)”.

Entonces, como se precisó anteriormente, el goleador estuvo atentos a los posteos relacionados sobre él. Ante la expresión de la gente de los albirrojos, al artillero no le quedó otra que comentar con una serie de emoticonos riéndose.

Cristiano Ronaldo respondió a los hinchas de Atlético de Madrid. (Foto: Instagram)

Más de CR7 en Instagram

Cristiano también entró a revisar publicaciones en otro perfil y se cruzó con uno en el que reproducen declaraciones del entrenador de Newcastle. Eddie Howe dijo sobre Ronaldo que “espero que no se quede en la Premier League. Marca muchos goles y preferiría no jugar contra él”. Enseguida, el goleador respondió: “Hechos”.

Y, para cerrar la ronda de participaciones del crack, adelantó mediante esta vía que es posible que aparezca por primera vez en la campaña con Manchester United en el amistoso pactado frente a Rayo Vallecano en Old Trafford para cerrar la preparación con miras al curso 2022-2023: “El rey juega el domingo”.