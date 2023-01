Nacido en 1964, dos años después de que el ciclista alemán Rudi Altig -de quien heredó su nombre- ganara la Vuelta a España, y descendiente de emigrantes españoles que huyeron de su país por la Guerra Civil; Rudi García es un hombre de sangre caliente. Directo y frontal. Efusivo también. Ese es más o menos el perfil del técnico que dirigirá a Cristiano Ronaldo en el Al Nassr de Arabia Saudita, el mismo entrenador que hizo una broma mencionando a Messi cuando le preguntaron por ‘CR7′.

Amante del fútbol ofensivo, seguidor de la liga española y tanteado para entrenar al Barcelona tras la marcha del Tata Martino en 2014, Rudi ha sido una especie de mochilero. Dirigió en Francia, Italia y ahora está en Arabia, el fútbol exótico que busca explotar para convertirse en una potencia. O lo que más acerque a serlo.

Cristiano Ronaldo fichó por Al-Nassr hasta junio del 2025. (Foto: Al-Nassr)

Tras una discreta carrera como futbolista -la rodilla y la espalda nunca le acompañaron-, con 30 años debutó como entrenador en el Corbeil-Essones, aunque su confirmación no llegó hasta que se hizo cargo del Lille en 2008 y tres años más tarde logró un doblete inesperado. En aquel equipo jugaba Hazard, elegido mejor del campeonato con 20 años. También logró llevar a la final de la Europa League al Olympique de Marsella.

“Ganar, ese es el objetivo de nuestro trabajo. Pero ganar sin jugar bien, a largo plazo no es posible. Si haces jugar bien a tu equipo, tienes más posibilidades de ganar”, ha asegurado repetidamente. Una filosofía que ha llevado al Medio Oriente y que buscará compartir con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores futbolistas de la época pero que siempre primó ganar antes del camino.

Pero más allá de lo que harán en el campo de juego, el entrenador fue consultado en los últimos días sobre la incorporación de la estrella portuguesa. Y su “bienvenida” no fue la esperada por todos. De hecho, hizo una broma que podría no caer nada bien en el exjugador del Manchester United.

La revelación de Rudi García que no gustará a Cristiano Ronaldo

La llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr de Arabia Saudita es uno de los grandes movimientos del mercado de pases. Rudi García, entrenador español del club, afirmó igualmente que hasta pidió la posibilidad de contratar a Leo Messi antes que al atacante portugués.

“Quería primero a Messi. Intenté traerlo directamente desde Doha”, afirmó el entrenador en medio de risas sobre el ‘10′ argentino, a quien vio mientras jugaba el Mundial con la selección argentina. El rosarino terminó consagrándose en Qatar.

Una broma que podría no gustarle a Cristiano Ronaldo, pero que ha sido una verdad. De acuerdo al diario español “Marca”, Al Nassr estaba dispuesto a ofrecer un contrato a Leo Messi, quien termina su vínculo con París Saint-Germain a final de temporada, sin embargo, enfocado en el Mundial, desde el entorno del futbolista negaron cualquier posibilidad de sentarse a charlar al respecto, además de que el argentino no estaba dispuesto a jugar en la liga árabe.

El rosarino también fue voceado como fichaje estrella del Inter Miami de David Beckham. Sin embargo, tiene todo acordado para renovar por una temporada más con el conjunto parisino con el que buscará ganar la Champions League, la primera de la institución y la quinta para él.

Mientras tanto, Cristiano Ronaldo se prepara para lo que será su desembarco en Arabia Saudita: “Ansioso por experimentar una nueva liga de fútbol en un país diferente. Estoy emocionado de unirme a mis compañeros y buscar más éxitos”, aseguró en sus primeras declaraciones.

Messi vs. Cristiano, la batalla final

Antes de oficializarse la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, el Paris Saint-Germain arregló un amistoso en Riad contra un combinado de jugadores del Al-Hilal y Al-Nassr. Un all-star de los mejores equipos del país.

El encuentro se agendó para el 19 de enero de 2023 como parte del Qatar Winter Tour de los parisinos que se postergó anteriormente por la pandemia del COVID-19. Aunque aún no hay horario confirmado, todo parece indicar que se dará, ya que el PSG tiene un espacio entre la fecha 19 (vs. Rennes el 15 de enero) y la fecha 20 (vs. Reims el 29 de enero).

De esta manera, lo que iba a ser un amistoso más, donde el único atractivo iba a estar del lado de los europeos, acaba de tomar una gran trascendencia y los medios internacionales empezaron a especular con la posibilidad de un duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo.