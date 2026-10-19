La Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha dictaminado hoy la resolución del expediente abierto contra Cristiano Ronaldo. El astro luso ha sido sancionado con 30 días de suspensión sin poder ser convocado por la selección nacional y una multa simbólica de 255 euros. La sanción se ampara en el artículo 160 del reglamento interno de la federación, el cual castiga el abandono injustificado e intencional de la delegación lusa.

El conflicto se originó a finales de septiembre durante la ventana internacional de la Nations League. El delantero del Al Nassr mostró su disconformidad con el director técnico Jorge Jesus tras quedarse en el banquillo y no sumar minutos en la victoria frente a Noruega. Al no recibir las explicaciones públicas prometidas por el estratega en rueda de prensa, el capitán tomó la drástica decisión de abandonar el hotel de concentración antes del partido contra Dinamarca.

Posteriormente, el propio futbolista emitió un extenso comunicado pidiendo disculpas a sus compañeros y a la afición, reconociendo que sus actos debían tener consecuencias disciplinarias. En su mensaje, el de Madeira enfatizó que su condición de referente e histórico líder del grupo era un factor agravante, por lo que solicitó explícitamente a la federación que se le aplicara el castigo correspondiente sin ningún tipo de atenuantes.

A pesar de que el reglamento de la FPF contemplaba inicialmente un castigo de hasta seis meses de inhabilitación, la entidad optó por la pena mínima para restar peso a la polémica. Gracias a que la sanción es de solo un mes, el presidente de la federación, Pedro Proença, confirmó que las puertas siguen abiertas para el atacante.

De este modo, Cristiano Ronaldo cumplirá su castigo a tiempo y estará plenamente disponible para disputar los compromisos internacionales de noviembre.