Cristiano Ronaldo recibe el castigo mínimo por parte del Consejo de Disciplina tras su polémica salida de la concentración en Dinamarca.
Cristiano Ronaldo recibe el castigo mínimo por parte del Consejo de Disciplina tras su polémica salida de la concentración en Dinamarca.
Por Redacción EC

La Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha dictaminado hoy la resolución del expediente abierto contra Cristiano Ronaldo. El astro luso ha sido sancionado con 30 días de suspensión sin poder ser convocado por la selección nacional y una multa simbólica de 255 euros. La sanción se ampara en el artículo 160 del reglamento interno de la federación, el cual castiga el abandono injustificado e intencional de la delegación lusa.

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