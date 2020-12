La peligrosa expansión de la pandemia del coronavirus paralizó diversas actividades como el fútbol. Sin embargo, el deporte rey volvió paulatinamente en todo el planeta. Claro, cada país debía cumplir distintas normas de bioseguridad. Lo más complicado para los clubes (en lo económico) y jugadores (en lo anímico), como es el caso de Cristiano Ronaldo, ha sido disputar encuentros sin la presencia de los hinchas.

El delantero portugués, que el domingo se llevó a casa el premio al mejor jugador de siglo durante la gala del Globe Soccer Award, se refirió a la amarga experiencia de reactivar el fútbol sin los aficionados en las graderías. El astro de la Juventus desveló cómo se ha sentido estos meses sin el aliento incondicional de los suyos y la presión que ejercen los oponentes en los diferentes campos.

“Voy a ser honesto. Jugar en estadios vacíos es aburrido, en mi opinión. Respeto todos los protocolos y por supuesto que la salud es lo primero, pero no me gusta. Lo hago porque por encima de todo amo el fútbol, mi pasión es el fútbol. Juego por mi familia, por mis hijos, por mis amigos, por mis fans, pero no me gusta jugar así. Es muy difícil”, reconoció ‘CR7’ en la ronda de preguntas durante la ceremonia en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

“Me gusta escuchar a la gente gritar y que hagan ‘uuuuuuuuuhhhhhh’. Ver como en todo el mundo la gente y otros jugadores hacen el grito me motiva. Espero que en 2021 las normas cambien y podamos ver los estadios llenos de público porque la pasión sin aficionados no es nada”, manifestó Cristiano Ronaldo sobre el sentir de sus colegas frente a las nuevas condiciones en el fútbol en tiempo de pandemia.

Cristiano Ronaldo va por más récords

Si Cristiano Ronaldo anota en algún partido del 2021, será el primer futbolista en marcar un gol por 23 años consecutivos. “No lo sabía. Para mí es un placer conseguir esos récords, títulos y todo. No es fácil estar en lo más alto durante tanto tiempo muchos, muchos años. Estoy orgulloso. Esto es un trabajo de equipo que no es posible si no tienes a tu alrededor un gran equipo y un gran entrenador”, expresó.