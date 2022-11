Por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League, Cristiano Ronaldo fue amonestado en el Manchester United vs. Real Sociedad en España. El delantero portugués se llevó la amarilla por una cometer una falta cuando buscaba conectar un balón aéreo.

¡NO LO PODRÍA CREER! A CR7 le cobraron infracción post salto y se mostró indignado en la #UELxESPN.



CR7 se molestó por la amonestación recibida, argumentando que no puede saltar a disputar una pelota sin los brazos arriba. Incluso le llegó a decir al juez que en todo caso se tendría que “cortar el brazo” para saltar.

Previa del United vs. Real Sociedad

Manchester United vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo C de la Europa League, este jueves 3 de noviembre desde las 12:45 (hora de México, Perú y Colombia) y 14:45 (hora de Argentina, Uruguay y Chile). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de la fecha estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus).