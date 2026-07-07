Por Jasson Curi Chang

No estoy preparado para decirle adiós a Cristiano Ronaldo. Difícil estarlo con un futbolista que convirtió el paso del tiempo en un rival más. Que hizo de la disciplina una religión y del gol una costumbre. Pero los Mundiales no esperan a nadie. Ni siquiera a quienes parecían invencibles.

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