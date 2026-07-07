No estoy preparado para decirle adiós a Cristiano Ronaldo. Difícil estarlo con un futbolista que convirtió el paso del tiempo en un rival más. Que hizo de la disciplina una religión y del gol una costumbre. Pero los Mundiales no esperan a nadie. Ni siquiera a quienes parecían invencibles.

A Cristiano Ronaldo le quedaban noventa minutos para seguir persiguiendo el único trofeo que siempre se le escapó. España, en cambio, tenía otros planes. Ganó 1-0 en Dallas con un gol de Mikel Merino a los 90 minutos y bajó el telón del Mundial para Portugal. También, probablemente, para el Comandante.

Portugal tenía una generación capaz de sostener ese sueño. João Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva, Nuno Mendes y Renato Veiga parecían la escolta perfecta para empujar al ‘Bicho’ hacia una última batalla. Pero el fútbol, ese deporte que no entiende de homenajes, eligió otro final.

Portugal's forward #07 Cristiano Ronaldo greets fans after losing the 2026 World Cup round of 16 football match between Portugal and Spain at the Dallas Stadium in Arlington on July 6, 2026. (Photo by Thomas COEX / AFP) / THOMAS COEX

-Chau, goleador-

Cristiano se marchó del Mundial 2026 con tres goles en el torneo, once en toda su historia mundialista y una estadística que explica mejor que cualquier imagen la forma en que Portugal jugó alrededor suyo. Durante toda la Copa remató 17 veces y no creó una sola ocasión clara para un compañero. Un registro que no se veía desde 1966 y que refleja cómo el ataque portugués terminó dependiendo exclusivamente de encontrar al hombre que durante veinte años resolvió todos los problemas.

Ante España tampoco apareció el milagro. El capitán portugués terminó el partido con apenas 19 toques al balón, dos remates al arco, tres intervenciones dentro del área, diez pases completados, ningún regate exitoso y dos duelos ganados de tres disputados. Son números que duelen menos por lo que dicen del partido y más por lo que revelan del tiempo. Cristiano ya tiene 41 años. Sigue leyendo los movimientos de un delantero de élite, pero su cuerpo ya no llega antes que los defensores.

Eso no impide reconocer otro récord más en su colección. Frente a España disputó su partido número 26 en una Copa del Mundo y superó al alemán Lothar Matthäus como el futbolista europeo con más presencias mundialistas. Otro récord para un museo que parece no tener paredes suficientes. Sin embargo, las marcas individuales ya no alcanzan cuando el objetivo era levantar la Copa.

Cristiano Ronaldo reacciona tras la derrota de Portugal en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra España, en Dallas, EE. UU., 06 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRISTOPHER NE

-España ganó desde el mediocampo-

Lo de España volvió a ser una demostración de paciencia. Curiosamente, juega sin un nueve clásico. Mikel Oyarzabal ocupa esa posición, pero interpreta el puesto como un futbolista más de asociación que como un finalizador permanente.

Todo nace detrás. Rodri, Pedri y Dani Olmo forman un mediocampo que recuerda, salvando las épocas, a aquella selección que dominó el mundo con Xavi, Iniesta y Busquets. A ellos se suma Álex Baena, que multiplica esfuerzos por la banda, mientras Lamine Yamal sigue demostrando que el descaro no entiende de edades.

El joven extremo protagonizó un duelo físico y técnico con Nuno Mendes hasta que el lateral portugués terminó lesionado después de un largo sprint. La salida de Mendes debilitó todavía más a Portugal.

España siguió tocando. Rodri apareció una vez más para ordenar el juego. Fabián Ruiz ofreció líneas de pase. Ferran Torres encontró el espacio justo y filtró una pelota perfecta para Mikel Merino. Portugal intentó romper la línea para dejarlo en fuera de juego, pero llegó tarde. El volante definió con serenidad frente a Diogo Costa y firmó el único gol de la noche.

Fue una jugada construida desde el mediocampo. Un gol de paciencia, de circulación y de memoria futbolística. Portugal, en cambio, terminó abusando del recurso más sencillo. Lanzó trece centros durante el encuentro y ninguno encontró con claridad a Cristiano.

El emotivo abrazo de Lamine Yamal a Cristiano Ronaldo después de la derrota de Portugal. Foto: @SC_ESPN

-El abrazo que puede quedar para la historia-

La imagen más poderosa llegó cuando el partido ya había terminado. Cristiano caminó lentamente hacia los vestuarios. Cabizbajo. Sin mirar demasiado alrededor. En ese trayecto apareció Lamine Yamal para abrazarlo. Era el presente despidiendo al pasado.

Un gesto sencillo que probablemente acompañe para siempre el recuerdo del último Mundial del portugués. Porque, aunque Cristiano evitó confirmar un retiro definitivo del fútbol, sí dejó una frase que hoy adquiere otro significado.

“Va a ser mi último Mundial y quiero disfrutar el día a día. Ojalá que mañana no sea mi último partido”, había declarado antes del duelo frente a España.

Sobre su retiro profesional fue igual de firme. “Dejaré el fútbol cuando yo quiera. No cuando vosotros queráis. Creo que es una pérdida de tiempo que me hagáis siempre la misma pregunta.”

Sus palabras dejaban abierta la continuidad en los clubes, pero parecían cerrar definitivamente el capítulo mundialista. Pensar en el Mundial del 2030 obliga a imaginar a un Cristiano de 45 años. La posibilidad existe matemáticamente, pero futbolísticamente parece una utopía.

Lo que sí queda en el horizonte es otro desafío personal. El portugués persigue una cifra que parecía imposible cuando debutó como profesional: los mil goles oficiales. Hoy acumula 976 y todavía tiene ese objetivo entre ceja y ceja.

Quizás el fútbol vuelva a verlo levantar títulos, romper récords o celebrar goles imposibles. Pero los Mundiales ya no volverán a esperarlo.

Y esa, más que la derrota ante España, es la noticia que deja un vacío imposible de llenar para quienes crecieron viendo a Cristiano Ronaldo convertir cada partido en un desafío contra el tiempo.

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