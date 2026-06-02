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Cristiano Ronaldo se une a concentración de Portugal y lanza potente mensaje precio al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Cristiano Ronaldo se une a concentración de Portugal y lanza potente mensaje precio al Mundial 2026. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo ya entró completamente en modo Mundial 2026. Luego de conquistar su primer título desde su llegada al fútbol saudí, el delantero portugués se reincorporó a la concentración de Portugal con la mirada puesta en lo que podría ser la última Copa del Mundo de su carrera.

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