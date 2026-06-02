Cristiano Ronaldo ya entró completamente en modo Mundial 2026. Luego de conquistar su primer título desde su llegada al fútbol saudí, el delantero portugués se reincorporó a la concentración de Portugal con la mirada puesta en lo que podría ser la última Copa del Mundo de su carrera.

El histórico atacante, que viene de unos días de descanso tras cerrar la temporada con su club, llegó a la concentración lusa decidido a liderar una vez más al equipo dirigido por Roberto Martínez. A sus 41 años, Cristiano mantiene intacta la ambición de seguir compitiendo al máximo nivel.

Apenas se sumó a los trabajos de la selección portuguesa, el exjugador del Real Madrid compartió un mensaje en sus redes sociales que rápidamente encendió a sus seguidores. “¡Comienza la misión Mundial!”, escribió el capitán, dejando clara la importancia que tendrá este torneo para él.

Cristiano afrontará el Mundial 2026 con un desafío especial. Además de intentar conquistar el único gran título que aún le falta con Portugal, también buscará ampliar una marca histórica dentro de las Copas del Mundo.

El portugués es hasta ahora el único futbolista que ha logrado marcar goles en cinco ediciones distintas del Mundial: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En Norteamérica, Cristiano Ronaldo intentará seguir agrandando una carrera que ya forma parte de la historia del fútbol.

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