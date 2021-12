Individualmente, lo de Cristiano Ronaldo es un éxito en Manchester United: 13 goles en 19 partidos oficiales entre Premier League y Champions League. Mientras que, en lo colectivo, las dudas surgen en torno a la presencia del portugués con el equipo dentro de la cancha. Al menos, aquella es la conclusión del análisis realizado en Inglaterra sobre el presente del delantero.

Gabriel Agbonlahor, quien vistió la camiseta de Aston Villa en su etapa de futbolista activo, se manifestó en el medio británico Football Insider y cargó contra ‘CR7′. “Parece que solo le interesan sus propios goles”, opinó, en referencia al papel cumplido en el duelo frente a Newcastle en St. James Park.

Luego, el ex ‘Villano’ se centró en la actitud de Cristiano Ronaldo. “Estuvo enfurruñado todo el partido. Gesticulaba con los brazos porque no tenía ocasiones. Y después salió corriendo del campo, enfurruñado, e imagino que en el vestuario también estaría enfurruñado. Es un jugador fantástico que ha tenido una carrera fantástica, pero ya no es lo que era”, agregó.

Entonces, según las palabras de Agbonlahor, hay tres jugadores que son claramente perjudicados con la presencia del portugués sobre el césped: Marcus Rashford, Mason Greenwood y Jadon Sancho. “Si fuera ellos, me daría miedo disparar. Siempre que lo hacen él levanta las manos y les dice que por qué no le pasaron el balón”, explicó el analista.

En la misma línea, el inglés expresó: “No hay armonía en el vestuario. El estado de forma de Rashford y Greenwood ha empeorado desde que ha llegado Ronaldo. No pueden expresarse, es como si pensasen que tienen que pasar la pelota a Ronaldo o crear una ocasión para Ronaldo. Antes de que Ronaldo llegase Greenwood encaraba rivales y disparaba, ahora ya no lo hace”.

Luego, el ex integrante de la selección de los ‘Tres Leones’ recordó que una de las mejores presentaciones ofensivas de Manchester United fue sin ‘CR7′ y ante Chelsea. De hecho, en el 1-1 que firmaron ambos clubes, Sancho marcó el tanto para los suyos y el luso ingresó en la etapa complementaria.

“Si fuese Rashford, Greenwood o Sancho me preguntaría para qué lo hemos traído. El Manchester United hizo su mejor partido de la temporada contra el Chelsea, con Ronaldo en el banquillo. Rashford, Greenwood y Sancho pueden jugar en un ataque de tres rotando posiciones y corriendo a la espalda. Si el entrenador tuviese personalidad dejaría a Ronaldo fuera del siguiente partido”, cerró.