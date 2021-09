La sorpresiva derrota frente a Young Boys en el estreno de la Champions League trajo cola, incluso a poquísimo de disputarse el Manchester United vs. West Ham de la Premier League. Tras la caída en Suiza, Rio Ferdinand criticó las decisiones de Ole Gunnar Solskjaer y hasta se refirió al papel que cumplió Cristiano Ronaldo cuando fue sustituido.

Al ex defensa de los ‘Red Devils’ no le cuadró que ‘CR7’ se ubique al lado del estratega noruego para dar instrucciones durante el choque en la Liga de Campeones. “Hay que decirle que se quede sentado. Si yo fuera el DT, le diría que se quede sentado”, manifestó el mundialista con la selección inglesa.

“Tengo que ser honesto. Entiendo que la gente piense, cuando se comporta así, que Cristiano es un chico apasionado. Quiere ganar y no puede evitar reaccionar cuando ve al equipo en problemas. No obstante, si eso significa levantarse y gritar instrucciones, no es bueno”, añadió Ferdinand el pasado martes.

Entonces, ha sido inevitable para Solskjaer contestar a su antiguo compañero y, de paso, aclaró lo que realmente ocurrió aquel día en Suiza. “Rio a veces comenta cosas que realmente no sabe. Cristiano estuvo ahí un momento, le gritó al árbitro y luego se sentó”, desveló el técnico de los ‘Diablos Rojos’ en conferencia de prensa.

El DT de Manchester United prosiguió y profundizó: “Deberían haberle sacado tarjeta a Martins Pereira (jugador de Young Boys) por derribar a Nemanja Matic. Bruno (Fernandes) y Cristiano se levantaron de repente y por eso estaban junto a mí. Se quedaron ahí un momento, le gritaron al árbitro y luego se sentaron”, agregó.

“Sabemos que solo está permitido que un hombre ocupe el área técnica, y ese soy yo o Carras [Michael Carrick], Mick [Phelan] o Kieran [McKenna]. Fue solo un impulso momentáneo. Pereira tendría que haber sido expulsado, así que no tengo ningún problema con que muestren algo de pasión y luego vuelvan al banquillo. No es que Ronaldo estuviese entrenando a los jugadores”, sentenció Solskjaer.