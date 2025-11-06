Cristiano Ronaldo confesó que ganar el Mundial de 2026 no es su sueño y no le parece justo que el resultado de esta competición deba definir su carrera como jugador, explicó en la segunda parte de la entrevista con el presentador británico Piers Morgan difundida este jueves en Youtube.

Cuando está a punto de marcar los 1.000 goles en su carrera, Cristiano aseguró que no piensa en ello y agregó: “Puede que sorprenda mi respuesta. Si me preguntas, ‘Cristiano ¿Es un sueño ganar el mundial?’ No, no es mi sueño”, dijo el astro portugués.

“Ganar el Mundial no cambiará mi nombre en la historia del fútbol (...) ¿Debería definirme a los 40 años ganar un título en seis o siete partidos? ¿Crees que eso es justo? No es justo”.

No obstante, afirmó que él y sus compañeros harán lo posible para que Portugal se proclame ganador de este título por primera vez.

“He ganado tres grandes títulos para Portugal. ¿Cuántos mundiales ganó Argentina antes de (Leo) Messi? Creo que dos. Son países acostumbrados a ganar grandes competiciones, nadie se sorprenderá si Brasil gana el Mundial”, reflexionó el delantero, quien opina que si la selección lusa logra vencer “sorprendería al mundo”.

