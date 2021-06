Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista de la semana en la Eurocopa tras anotar un doblete en el Portugal vs. Hungría y por rechazar las Coca Colas que se encontraban en su sitio. El cambio del portugués por una botella de agua se convirtió en viral e incluso generó que las ventas de la conocida empresa de bebidas gasificadas caigan. Muchos le hicieron caso y dejaron de comprar. Esto no sucedió con Stanislav Cherchésov, entrenador de Rusia.

El entrenador, conocido por sus peculiares reacciones durante los partidos, apareció en la sala de conferencias para hablar con los medios luego de la victoria por 1-0 ante Finlandia. Al ver las gaseosas en su sitio, decidió abrirlas y tomarlas. Más de uno quedó sorprendido.

Una persona que se encontraba en el lugar, le preguntó si no había visto la acción de ‘CR7′ que se convirtió en viral y él respondió con la cabeza moviéndola en señal de negación.

Show Player

La acción de Cristiano Ronaldo el pasado lunes, generó que los títulos de Coca Cola Co. abrieran el martes a la baja a US$ 55,24 dólares, frente al cierre previo de US$ 56,16 dólares. Ello implicó una pérdida de valor de mercado intradía de US$ 3.972 millones desde un valor de US$ 242.100 millones, para quedar en unos US$238.000 millones.

Es cierto que las acciones de la empresa de bebidas ya habían presentado una caída de 1.09% el lunes, tras un avance de 2.61% en el último mes. Al cierre de la sesión del martes cotizaba a US$ 55.41.