Cristiano Ronaldo continúa marcando tendencia dentro y fuera de las canchas, pero ahora su nombre aparece también en titulares por una nueva adquisición de gran lujo en Arabia Saudita. El astro portugués y su pareja, Georgina Rodríguez, se han convertido en propietarios de dos villas exclusivas en la isla privada de Nujuma, un destino ultra selecto en el Mar Rojo al que solo se puede acceder en barco o hidroavión.

Las propiedades, parte del Red Sea Residences en el complejo Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve, fueron diseñadas por el reconocido arquitecto Norman Foster y representan un refugio de privacidad, naturaleza y lujo frente a las aguas cristalinas del mar. Allí, Ronaldo busca no solo descanso y tranquilidad en familia, sino también consolidar su presencia y estilo de vida en la región donde juega profesionalmente con Al-Nassr.

La primera de las villas cuenta con tres dormitorios pensados para uso familiar, mientras que la segunda, con dos habitaciones, se adapta a estancias más íntimas o para invitados. Ambos inmuebles fueron adquiridos como parte de una de las colecciones más exclusivas del proyecto, que suma solo 19 residencias privadas en total.

Con esta compra, Ronaldo no solo diversifica su patrimonio fuera del terreno de juego, sino que también refuerza su imagen de celebridad global que combina éxito deportivo con inversiones de alto perfil. El enclave de Nujuma, con su enfoque sostenible y su aislamiento absoluto, simboliza el tipo de estilo de vida que el futbolista busca tras más de dos décadas en la élite del fútbol mundial.