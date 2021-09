El último mercado de fichajes ha sido inolvidable tras los traspasos que se suscitaron. En el caso de Lionel Messi, el argentino abandonó por primera vez el Barcelona y se convirtió en jugador del París Saint-Germain; por otro lado, Cristiano Ronaldo dejó la Juventus de Turín y regresó al club que lo vio convertirse en una estrella, el Manchester United. Tras ello, empezó la venta de camisetas de ambos jugadores y, como es usual, se realizó una comparación entre los ingresos que generaron para sus nuevos equipos.

A pesar de que Cristiano llegó al United después que Leo fuera jugador del PSG, ya logró superar las ventas que generó la camiseta del astro argentino con el club parisino. Una investigación de ‘Love the sales’ indicó que el ‘Comandante’ tiene la camiseta más vendida en toda la historia de la Premier League.

La venta con el dorsal ‘7′ ha alcanzado un total de 187 millones de euros; y, dado que el acuerdo entre el sponsor y el club es que el segundo se quedé con un 10% de las ganancias, el Manchester United ya recuperó lo invertido por el fichaje de su estrella que volvió.

Cristiano no solo habría superado a Messi en la venta general, si no también en el furor de las primeras doce horas. La camiseta de CR7 vendió un total de 52,4 millones de euros durante mediodía, mientras que la ‘30′ de Messi consiguió vender un total de 34,7 millones de euros para el PSG, según información de The Sports Journal.

El máximo goleador de selecciones estará presente ante el Newcastle por la Premier League, así lo aseguro su entrenador; mientras que, el máximo artillero de selecciones sudamericanas no jugará el partido de la fecha en la Ligue 1, así lo confirmó Mauricio Pochettino.