Cristiano Ronaldo no solo es un referente para millones de futbolistas. Dentro de su propia familia, el astro portugués también se ha convertido en una fuente de inspiración para sus hijos. Esta vez fue Mateo Ronaldo quien llamó la atención después de que Georgina Rodríguez compartiera un video suyo entrenando en el gimnasio de casa.

En las imágenes aparece Mateo realizando ejercicios de fuerza y acondicionamiento físico, imitando algunos de los movimientos que forman parte de las exigentes rutinas de su padre. El pequeño muestra disciplina y concentración mientras se ejercita, en una escena que rápidamente generó comentarios entre los seguidores de la familia.

Mateo, de 9 años, también ha comenzado a dar sus primeros pasos en el fútbol. El pequeño forma parte de las categorías inferiores del Al-Nassr, club donde juega su padre, y ya ha mostrado algunas condiciones que alimentan las comparaciones con Cristiano. En mayo, incluso se hizo viral después de marcar un espectacular gol de tiro libre en un partido de la academia.

¡EL BICHITO! 🔥



💪 Georgina Rodríguez subió a sus redes un video de Mateo Ronaldo entrenando duro.



Poniéndose fuerte como su padre. 🤩



📹 georginagio pic.twitter.com/j4sJgpKp5k — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 18, 2026

La relación entre Cristiano y Mateo con el deporte también ha quedado registrada en otras publicaciones. En una de ellas, el delantero portugués aparece enseñándole a su hijo uno de sus tradicionales movimientos con el taco. Georgina compartió entonces las imágenes y volvió a mostrar cómo el pequeño intenta aprender algunos de los secretos de su padre.

No es la primera vez que Mateo aparece entrenando junto a su familia. En años anteriores, Georgina ya había mostrado al pequeño ejercitándose en el gimnasio y realizando movimientos adaptados a su edad. Ahora, con nueve años, el hijo de Cristiano continúa desarrollando sus habilidades mientras crece rodeado de una de las figuras más disciplinadas de la historia del fútbol.

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