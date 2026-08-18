icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Así es el duro entrenamiento de Mateo Ronaldo, hijo de CR7, en el gimnasio. (Foto: Composición)
Así es el duro entrenamiento de Mateo Ronaldo, hijo de CR7, en el gimnasio. (Foto: Composición)
Por Marco Quilca León

Cristiano Ronaldo no solo es un referente para millones de futbolistas. Dentro de su propia familia, el astro portugués también se ha convertido en una fuente de inspiración para sus hijos. Esta vez fue Mateo Ronaldo quien llamó la atención después de que Georgina Rodríguez compartiera un video suyo entrenando en el gimnasio de casa.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.