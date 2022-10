Como de costumbre en la presente temporada, Cristiano Ronaldo volvió a ser suplente en Manchester United. El portugués esperó en el banquillo su oportunidad de jugar -esta vez ante Tottenham- y esa oportunidad nunca llegó. Incluso, el crack se fue de la cancha de Old Trafford varios minutos antes del final del partido por la Premier League.

La acción, de hecho, llamó mucho la atención. Ya terminado el cotejo, por la duodécima jornada de la liga inglesa, al entrenador de los ‘Red Devils’, Erik ten Hag, se le consultó en conferencia de prensa sobre aquella situación y dejó una contundente respuesta.

“Estaba allí, lo he visto, pero no hablé con él”, señaló el neerlandés. Luego, añadió. “No presto atención a eso, me ocuparé de eso mañana. Ahora estamos celebrando la victoria. Quiero mantener el enfoque en el equipo. Fue magnífico lo de los once jugadores, también la actuación de los suplentes que entraron”.

Ten Hag, que llegó a Manchester United en julio pasado, insistió en darle más importancia a lo hecho por los jugadores que participaron en el triunfo. “Una vez más, fue una actuación de equipo. Creo que lo que hemos visto son once jugadores que defienden y once que atacan. Estoy satisfecho”, sentenció.

Manchester United sigue sumando

Después de una exhibición en el primer tiempo de Hugo Lloris, que lo paró todo hasta el descanso, a la vuelta del vestuario un tiro de Fred (47′) y el desvío desafortunado de Ben Davies doblegó al portero, la única resistencia que opuso de verdad el Tottenham frente al Manchester United, que lo sobrepasó por presión, intensidad y ocasiones, suficientes como para haber firmado una goleada más allá del 2-0 de Bruno Fernandes (69′) con el que sentenció una noche para soñar.