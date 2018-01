Cristiano Ronaldo: los motivos detrás de la tristeza del luso

Cristiano Ronaldo no está pasando por un buen momento en el Real Madrid. La estrella del cuadro blanco le contó a sus familiares y amigos más cercanos la razón de su malestar. El diario "Récord" publicó la razón de la tristeza de ‘CR7’.

No solo pasa por una cuestión económica su mal estado de ánimo. Es conocido que Florentino Pérez no cumplió la promesa de mejorarle el contrato y es por eso que Cristiano Ronaldo ya no quiere hablar sobre la renovación. Pero su malestar también es por razones personales.



Desde hace algunos meses, Cristiano Ronaldo comenzó a sentir que estuvo perdiendo protagonismo en el Real Madrid. Además, le incomoda que en el conjunto blanco tengan en mente fichar a un 'galáctico'. Esto hace que crea que no confían en él.

Esta fue la portada del diario 'Récord' informando sobre la molestia de Cristiano Ronaldo. (Foto: Récord). Esta fue la portada del diario 'Récord' informando sobre la molestia de Cristiano Ronaldo. (Foto: Récord). AFP

Uno de sus mejores amigos, Ricardo Regufe, publicó en las redes sociales un mensaje apoyándolo, dejando en claro que al portugués no le mueve el dinero ni renovaciones.



“Dicen que el fútbol no tiene memoria, pero nosotros, que te acompañamos de cerca, y todos los millones de fans que tienes por los cuatro rincones del mundo, sí tenemos. Porque nosotros sabemos las horas de trabajo, dedicación y el espíritu de sacrificio que dedicas a tu profesión. No nos olvidamos de lo privilegiados que somos al poder disfrutar de todo lo que haces, y de todas las alegrías que nos has dado”, publicó Ricardo Regufe, sport marketing manager de Nike en Portugal.



Pero la publicación no quedaba ahí. Regufe tenía más cosas que escribir sobre Cristiano Ronaldo.



"Nosotros sabemos que lo que te mueve no es el dinero ni las renovaciones de contratos, es tu pasión por el fútbol, la alegría que das a tanta gente dentro y fuera de campo. Lo que te mueve son los títulos que ganas con tus equipos y que siempre compartes con todos los compañeros. Tienes ambición y no descansas a la sombra de los triunfos pasados. Dices lo que piensas y muestras lo que sientes con coraje y sin tapujos. Sé que siempre vas a ser así. ¡Orgulloso de ser tu amigo!”, así terminó el mensaje del mejor amigos de Cristiano Ronaldo.