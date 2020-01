Cristiano Ronaldo cerró el 2019 con buenos números, pero no como los promedios históricos que solía conseguir en su etapa en Real Madrid. No obstante, ello no evitó que el portugués sea considerado como uno de los mejores del año. Se lo reconoció también la UEFA.

El miércoles, el máximo organismo del fútbol europeo, dio a conocer el esperado once ideal, que, en teoría, es elegido por el público. Cuando se hizo público, sorprendió a todos por el sistema utilizado: 4-2-4. Las dudas empezaron a saltar.

Según explica Dayli Mail, existió un cambio de última hora. La UEFA decidió incluir a Cristiano Ronaldo en el equipo, por lo que tuvo que mover la formación. Lionel Messi, Sadio Mané y Robert Lewandowski obtuvieron más votos que el portugués, por lo que fueron en la parte alta de ataque, pero para poder incluir a ‘CR7’ se sacrificó a N’Golo Kanté en el medio campo.

El medio inglés apunta a que existió una manipulación de resultados doblemente grave. En primer lugar, porque se habría alterado los resultados y, en segundo lugar, porque la clave de este once es que se obtiene a partir de las votaciones de los fans.

Tal parece, que los responsables no querían dejar fuera a Cristiano del equipo. En la nota, se cita a una fuente anónima que explica: “Esto realmente no es algo bueno. Se trata, efectivamente, de un fraude electoral. La popularidad de Ronaldo es tan grande en las altas instancias de la UEFA que sonaron las alarmas cuando vieron que no pasaba el corte y, por ese motivo, cambió el once. Esto hace que te preguntes qué más pueden hacer”.

Un portavoz de la UEFA sugirió que el cambio se hizo debido a la victoria de Portugal en la final de la UEFA Nations League. “La formación para el equipo del año del 2019 fue elegida para reflejar los votos de los aficionados en paralelo con los logros de los jugadores en las competiciones de la UEFA”, dijo.