Han pasado cuatro días desde la eliminación de Juventus en la Champions League y en Italia siguen hablando del resultado adverso contra Porto. Asimismo, Cristiano Ronaldo es el punto preferido de las críticas por parte de la prensa local, analistas, entrenadores y ex figuras que vistieron la camiseta de los ‘bianconeros’.

En ese sentido, Alessio Tacchinardi fue uno de los que se pronunció con respecto a la actuación del portugués en la revancha contra los ‘Dragones’. El ganador de la Liga de Campeones de 1996 (la última de la ‘Vecchia Signora’) manifestó que el delantero debió dirigirse a los fanáticos del elenco de Turín apenas concluyó el juego.

“(Federico) Chiesa fue a hablar en la televisión, pero yo hubiera esperado a Cristiano Ronaldo. Fue él quien tuvo que dar explicaciones, incluso sobre su juego. Había descansado con la Lazio, entonces, ¿por qué ese juego? También le debe una disculpa a la afición”, expresó el retirado futbolista en una entrevista con TMW Radio de Italia.

Show Player

De otro lado, Tacchinardi cuestionó la labor colectiva del conjunto de Andrea Pirlo. “Nunca me hubiera esperado una Juventus así, sobre todo en la primera parte. Un examen tan importante tenía que prepararse de otra manera. Me pregunto cómo es posible salir así después de haber perdido el partido de ida”, sostuvo el ex volante, quien levantó un total de 14 trofeos en la tienda de Turín.

El mensaje de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo se pronunció este sábado mediante las redes sociales. En una extensa publicación del jugador aseguró que: “Más importante que la cantidad de caídas que sufres en la vida, es la rapidez y la fuerza con la que vuelves a ponerte de pie ... ¡Los verdaderos campeones nunca se rompen! Nuestro foco ya está en Cagliari, en la lucha de la Serie A, en la final de la Copa de Italia y en todo lo que aún podemos lograr esta temporada”.

“Es cierto que el pasado pertenece a los museos (¡debería decirlo!), Pero afortunadamente, el fútbol tiene memoria ... ¡y yo también! La historia no se puede borrar, se escribe todos los días con resistencia, espíritu de equipo, perseverancia y mucho trabajo duro. Y aquellos que no entienden esto, nunca alcanzarán la gloria y el éxito”, cerró el goleador.