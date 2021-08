Conforme a los criterios de Saber más

El reloj sigue su avanzando y cada vez faltan menos días para el final del periodo de pases en Europa. Un mercado que ha dejado más de una bomba como el fichaje de Lionel Messi al PSG y el sorpresivo regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Posiblemente nos sorprenda aún más porque Kylian Mbappé están por definir su futuro. Con estos movimientos de jugadores, la presente temporada podría tener partidos que jamás habíamos pensado ver en las ligas y Champions League.

La crisis por la COVID-19 no ha sido impedimento porque los clubes inviertan grandes cantidades de dinero para reforzar su plantel. El PSG viene siendo el mayor protagonista del mercado de fichajes. Esta vez no ha gastado comprando jugadores como lo hizo en el 2017 con Neymar (222 millones de euros) o Kylian Mbappé (117 millones de euros).

En este mercado de pases el PSG ha utilizado bien su estrategia de contrataciones y se ha reforzado con jugadores libres. Así ahorró grandes cantidades de dinero. Su máxima adquisición fue Lionel Messi y Sergio Ramos, quienes hace poco eran los capitanes del Barcelona y Real Madrid respectivamente.

Malmö FF de Sergio Peña se medirá ante el Chelsea. Mientras, Gustavo Dulanto enfrentará al Real Madrid con el Sheriff Tiraspol de Moldavia. ¿Recuerdas el último gol peruano en este torneo?

La última bomba del mercado se dio en un abrir y cerrar de ojos. El nombre de Cristiano Ronaldo fue voceado en varios equipos como el Real Madrid, PSG y hasta el Manchester City. Sin embargo, el portugués sorprendió a todo el mundo y volvió al Manchester United.

Un fichaje sorpresa porque según los medios ingleses, Cristiano Ronaldo tenía todo cerrado para jugar en el Manchester City. Una noticia que cayó muy mal en los hinchas del United. Es más, se creó una campaña en contra de CR7 por su posible traición. Sin embargo, todo cambió de la noche a la mañana.

ÍDOLOS VS. SUS EX EQUIPOS

Ni el hincha más pesimista del Barcelona se imaginó ver a Lionel Messi con otra camiseta. Todos pensaban que la ‘Pulga’ se iba a retirar en el cuadro blaugrana. Sin embargo, el PSG terminó llevándose a su máxima estrella. Un duro golpe para el conjunto catalán.

Pero ahí no queda la cosa, el PSG no solo tiene Lionel Messi también tiene en su ataque a Neymar. Hace algunos años, tanto el brasileño como el argentino piloteaban el ataque blaugrana. Ahora se volverán a juntar, pero con otra camiseta.

Messi y Neymar lo ganaron todo con la camiseta del Barcelona. (Foto: Getty Images)

La única manera de que Lionel Messi enfrente a Barcelona será en la Champions League. Pero no en la fase de grupos porque a ambos equipos les tocó grupos diferentes. El los últimos años, se ha venido dando el duelo entre el Barza vs. PSG. Hay que recordar que Ney ya enfrentó a su ex equipo.

Lo mismo pasa con Sergio Ramos, capitán histórico y multiganador del Real Madrid. El defensa dejó la Casa Blanca para mudarse a París donde también busca hacer historia. Todos creían que el central se iba a retirar con el conjunto madridista pero así es el fútbol.

Al igual que Lionel Messi y Neymar, Sergio Ramos con el PSG solo podría enfrentar al Real Madrid si es que supera la fase de grupos de la Champions League. Ambos, equipos están grupos distintos. Veremos qué es lo que pasa esta temporada.

Sergio Ramos es el jugador con más clásicos Real Madrid-Barcelona jugados (45). (Foto: AFP)

CRISTIANO VS. PEP Y EL MADRID

Las últimas informaciones de Cristiano Ronaldo en este mercado de pases fue una montaña rusa de emociones. Se le vinculó con varios equipos. Hasta se dijo que había un acuerdo cerrado con el Manchester City. Al final sí volvió a la Premier League, pero vestido de rojo.

Cristiano Ronaldo se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester United. Con esto vuelve a enfrentar a Pep Guardiola algo que no hacía desde que estaba en el Real Madrid. Con la Juventus no tuvo oportunidad de enfrentar a algún equipo del técnico catalán.

Así empujó Cristiano Ronaldo a Guardiola

Aun sigue viva esa rivalidad deportiva entre Cristiano Ronaldo y Pep Guardiola. En el 2010 cuando se jugaba el clásico español, Pep dirigía al Barcelona y el luso era la figura del Real Madrid, ambos tuvieron un altercado. El portugués empujó al técnico generando una gresca en pleno clásico.

Pero si hay otro partido que se podría dar y que hasta la fecha sigue en espera es el regreso de Cristiano Ronaldo al Santiago Bernabéu. Desde que ‘CR7’ dejó el Real Madrid no tuvo la oportunidad de enfrentar a su ex equipo. Ese encuentro será uno de los más esperados de esta temporada y solo se podría dar en una siguiente instancia de la Champions League.

Cristiano Ronaldo llegó a la Juventus en 2018 después de haber ganado la cuatro Champions League con el Real Madrid, tres de ellas de manera consecutiva. (Foto: Agencias)

EL ÚLTIMO DUELO

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estuvieron reinando durante varios años en el fútbol. Entre los dos siempre salía el mejor jugador del mundo. El tiempo ha pasado y el final de sus carreras está muy cerca. Verlos en el campo de juego siempre fue un lujo.

Cristiano Ronaldo enfrentó a Messi con el Real Madrid, Juventus y Manchester United. La rivalidad deportiva entre ambos inició cuando el portugués estaba en la Premier League. Ahora todos esperan ver una vez más el duelo entre estas dos leyendas que podría ser uno de sus últimos enfrentamientos al máximo nivel.

Que mejor escenario para este duelo que la Champions League. Sería también la primera vez que Lionel Messi enfrente a Cristiano Ronaldo con una camiseta que no sea la del Barcelona. Igual será un partido que todos querrán ver.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tienen once Balones de Oro juntos. (Getty)

MÁS EN DT

- Ibai Llanos: ¿Por qué su transmisión en Twitch del debut de Lionel Messi será un hecho histórico?

- Sergio Peña y Gustavo Dulanto en Champions League: el reto de enfrentar al campeón vigente y al más ganador

- Kylian Mbappé se va al Real Madrid: las lecciones aprendidas y la misma táctica para un fichaje millonario

- Sergio Peña: De quedar fuera del Mundial a disputar su primera Champions League

- Cristiano Ronaldo: ¿Por qué regresar al Manchester United es ya una victoria para ‘CR7′?

- Gustavo Dulanto, un peruano en la Champions League: “Moldavia es una gran vitrina” | ENTREVISTA

VIDEO RELACIONADO

Ibai Llanos, uno de los streamers más populares de la comunidad hispanoparlante, ha comprado los derechos de transmisión del tan esperado debut de Lionel Messi con el PSG. Gerard Piqué es el hombre detrás del histórico hecho para la plataforma Twitch.