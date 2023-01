Una firma que lo aleja de la élite, pero le explota las cuentas en el banco. El portugués de 37 años, cinco veces ganador del Balón de Oro, cerró un contrato hasta mediados de 2025 y percibiría un sueldo de 200 millones de euros (214,04 millones de dólares). “Soy afortunado de haber ganado todo lo que me propuse ganar en el fútbol europeo y ahora siento que este es el momento adecuado para compartir mi experiencia en Asia”, expresó tras la oficialización de su llegada.

Cristiano Ronaldo fichó por Al-Nassr hasta junio del 2025. (Foto: Al-Nassr)

Después de la dura eliminación de Portugal en la Copa del Mundo y de su desvinculación del Manchester United con polémica, el portugués tomó una importante decisión para sus finanzas y el futuro de su familia, pero que para el fútbol implica un retiro del centro de la escena en la cual le disputaba el protagonismo al genio argentino.

“Me gustaría ser yo quien le dé jaque mate a Messi. A ver. Sería lindo” , declaró antes de competir en Qatar al hacer mención a una publicidad que compartió con el astro rosarino, pero finalmente fue Leo el que se quedó con la gloria en el tablero. Y ahora, en lo que será el arranque del 2023, el escenario es propicio y está todo dado para que se produzca la batalla final. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación.

Messi vs. Cristiano, la batalla final en la que podría estar André Carrillo

Antes de oficializarse la llegada de Cristiano Ronaldo al Al Nassr, el Paris Saint-Germain arregló un amistoso en Riad contra un combinado de jugadores del Al-Hilal y Al-Nassr. Un all-star de los mejores equipos del país.

El encuentro se agendó para el 19 de enero de 2023 como parte del Qatar Winter Tour de los parisinos que se postergó anteriormente por la pandemia del COVID-19. Aunque aún no hay horario confirmado, todo parece indicar que se dará, ya que el PSG tiene un espacio entre la fecha 19 (vs. Rennes el 15 de enero) y la fecha 20 (vs. Reims el 29 de enero).

De esta manera, lo que iba a ser un amistoso más, donde el único atractivo iba a estar del lado de los europeos, acaba de tomar una gran trascendencia y los medios internacionales empezaron a especular con la posibilidad de un duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Pero también podría estar un peruano presente. André Carrillo es una de las figuras del Al Hilal, por lo que no sería inimaginable que sea “convocado” para ser parte del equipo de las estrellas de ambas escuadras. De hecho, la ‘Culebra’ fue titular en el último encuentro del elenco azul por la liga saudí.

Messi vs. Cristiano Messi Cristiano Partidos 35 35 Victorias 16 11 Empates 9 9 Derrotas 11 16 Goles 22 21 Asistencias 12 1

¿A qué futbolistas peruanos enfrentará en Arabia Saudita?

Christian Cueva: ‘Aladino’ lleva varias temporadas en Al Fateh, donde lleva la ‘10′ y es habitual titular. El mediocampista nacional es el eje del equipo.

‘Aladino’ lleva varias temporadas en Al Fateh, donde lleva la ‘10′ y es habitual titular. El mediocampista nacional es el eje del equipo. Alex Valera: el delantero nacional dejó Universitario de Deportes tras una buena campaña a nivel individual y llegó al cuadro de Christian Cueva: Al Fateh. El zurdo aún viene tratando de ganarse un puesto en el plantel.

el delantero nacional dejó Universitario de Deportes tras una buena campaña a nivel individual y llegó al cuadro de Christian Cueva: Al Fateh. El zurdo aún viene tratando de ganarse un puesto en el plantel. André Carrillo: es el peruano más consolidado en Arabia Saudita, dado que ha sido muchas veces campeón a nivel local e internacional con el Al Hilal.

es el peruano más consolidado en Arabia Saudita, dado que ha sido muchas veces campeón a nivel local e internacional con el Al Hilal. Christofer Gonzáles: ‘Canchita’, este año, pegó nuevamente el salto al exterior tras destacar en la Liga 1 con camiseta de Sporting Cristal. El volante milita en el Al Adalah.

Fechas de los partidos de Cristiano Ronaldo contra los peruanos

Cristiano Ronaldo vs. Al Hilal - 3 de mayo

Cristiano Ronaldo vs. Al Adalah - 4 de abril

Cristiano Ronaldo vs. Al Fateh - 3 de febrero y 31 de mayo