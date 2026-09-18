Cristiano Ronaldo es la estrella de la selección de Portugal | Foto: AP
Cristiano Ronaldo es la estrella de la selección de Portugal | Foto: AP
/ Petr David Josek
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista con la Selección de Portugal. El delantero fue incluido en la convocatoria para disputar la próxima edición de la Liga de Naciones, torneo que el combinado luso ganó en su última edición. El ‘Bicho’ seguirá siendo una de las principales figuras del equipo en una etapa que estará marcada por la llegada de Jorge Jesús como nuevo entrenador.

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