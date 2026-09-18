Cristiano Ronaldo vuelve a ser protagonista con la Selección de Portugal. El delantero fue incluido en la convocatoria para disputar la próxima edición de la Liga de Naciones, torneo que el combinado luso ganó en su última edición. El ‘Bicho’ seguirá siendo una de las principales figuras del equipo en una etapa que estará marcada por la llegada de Jorge Jesús como nuevo entrenador.

El nuevo seleccionador portugués decidió contar nuevamente con el capitán para los próximos compromisos internacionales. Jorge Jesús, quien coincidió con Ronaldo durante su etapa en Al Nassr, incluyó al delantero en la nómina que disputará los encuentros ante Gales, Noruega y Dinamarca.

La convocatoria adquiere un significado especial por el momento de la carrera del atacante. Ronaldo ha dejado entrever recientemente que podría estar afrontando su último año como futbolista profesional, por lo que cada nuevo torneo con Portugal podría convertirse en una de sus últimas oportunidades para ampliar su exitoso palmarés internacional.

Portugal busca defender el título de la Liga de Naciones

Portugal llega a esta edición como vigente campeón de la Liga de Naciones y buscará repetir la conquista con Ronaldo como una de sus principales referencias. El cambio de entrenador también supone el inicio de una nueva etapa para la selección, que después del Mundial 2026 dejó atrás el ciclo de Roberto Martínez.

La presencia de Ronaldo también llega después de un Mundial histórico en el plano individual. Durante la Copa del Mundo, el delantero se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones diferentes del torneo. Sin embargo, Portugal quedó eliminado en los octavos de final frente a España, selección que posteriormente se consagró campeona.

Porto (Portugal), 29/03/2022.- Portugal player Cristiano Ronaldo celebrates during the FIFA World Cup Qatar 2022 play-off qualifying soccer match Portugal vs North Macedonia held on Dragao stadium in Porto, Portugal, 29 March 2022. (Mundial de Fútbol, Catar) EFE/EPA/HUGO DELGADO / HUGO DELGADO

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Portugal?

Portugal iniciará su participación en la Liga de Naciones el jueves 24 de septiembre, cuando reciba a Gales. El equipo de Jorge Jesús continuará su calendario ante Noruega y Dinamarca, antes de volver a enfrentarse al combinado noruego en la siguiente jornada.

Portugal vs. Gales: 24 de septiembre

Noruega vs. Portugal: 27 de septiembre

Dinamarca vs. Portugal: 1 de octubre

Portugal vs. Noruega: 4 de octubre

La lista completa de convocados de Portugal

Arqueros: Diogo Costa, Rui Silva y Samuel Soares.

Defensores: Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.

Mediocampistas: Bruno Fernandes, João Palhinha, João Neves, Rúben Neves, Vitinha y Bernardo Silva.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Fábio Silva, Francisco Trincão, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto y Rafael Leão.

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