Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney fueron compañeros por varias temporadas en el Manchester United.
Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney fueron compañeros por varias temporadas en el Manchester United.
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Wayne Rooney lanzó una dura crítica contra Cristiano Ronaldo por su comportamiento con la selección de Portugal. El exdelantero inglés cuestionó la manera en que el atacante afrontó su situación con el combinado luso y consideró que sus acciones perjudicaron la relación con el entrenador, sus compañeros y la federación.