Wayne Rooney lanzó una dura crítica contra Cristiano Ronaldo por su comportamiento con la selección de Portugal. El exdelantero inglés cuestionó la manera en que el atacante afrontó su situación con el combinado luso y consideró que sus acciones perjudicaron la relación con el entrenador, sus compañeros y la federación.

Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney fueron compañeros por varias temporadas en el Manchester United. / Difusión

“Mi opinión sobre Ronaldo fue: ‘Guau’. Te soy sincero, porque es un jugador extraordinario. Y creo que, si vemos lo que pasó con Messi cuando se retiró de la Selección Argentina, y después vemos a Ronaldo salir de la convocatoria de Portugal de esa manera y hacer esa declaración, desde mi punto de vista, está mal por donde se lo mire”.

El exfutbolista del Manchester United fue especialmente crítico con la forma en que Cristiano Ronaldo gestionó la situación dentro de Portugal. Para Rooney, el delantero cruzó un límite al cuestionar públicamente a quienes forman parte de su selección. “Desautorizar a tu entrenador y a tus compañeros de la manera en que lo hizo estuvo muy mal. Desautorizar a la Federación Portuguesa de Fútbol… Todo estuvo mal, tanto desde el punto de vista futbolístico como desde el de un compañero y un entrenador. Simplemente… no fue agradable de ver. No lo fue. Es una lástima”.

Rooney también apuntó a la dificultad de aceptar el final de una etapa en el fútbol internacional y sostuvo que el portugués no estaría afrontando de la mejor manera ese proceso. “A todos los jugadores les llega ese momento. Tenés que dejar el fútbol internacional y, tarde o temprano, tenés que dejar el fútbol. A todos les llega ese momento y, lamentablemente, él está llegando a esa etapa, pero no lo está afrontando bien. Y se está volviendo incómodo de ver”.

La declaración más contundente del exdelantero llegó cuando se refirió al rendimiento colectivo de Portugal sin su máxima figura. Rooney puso en duda que la presencia de Cristiano Ronaldo siga siendo beneficiosa para el equipo en este momento de su carrera. “Sí, para mí estamos llegando a un punto en el que probablemente el equipo juega mejor sin él”.

Finalmente, el inglés fue consultado sobre si el seleccionador pudo haber manejado el conflicto de otra manera. Aunque planteó que otros entrenadores podrían haber actuado de forma distinta ante una situación de esta magnitud, insistió en que el comportamiento del portugués fue inaceptable. “¿Si el entrenador podría haber manejado la situación de otra manera? Porque no creo que ningún seleccionador de Inglaterra necesariamente hubiera hecho lo mismo con él o con las grandes figuras de las que habló. No podés salir a hacer lo que él hizo. En eso estoy totalmente de acuerdo. No podés decirle al entrenador lo que tiene que decir en una conferencia. Eso supera todo lo que vi en mi vida”.