Cristiano Ronaldo asegura ser el futbolista más completo. (Foto: Instagram / @cristiano)
Cristiano Ronaldo asegura ser el futbolista más completo. (Foto: Instagram / @cristiano)
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo volvió a instalar el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. “Creo que soy el jugador más completo que ha existido”, afirmó el delantero portugués en una entrevista con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, en la que defendió sus condiciones y cuestionó a quienes no lo consideran el más completo. Sin embargo, sus palabras no son recientes: la conversación fue emitida por La Sexta en marzo de 2025 y volvió a circular en octubre de 2026.

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