Cristiano Ronaldo volvió a instalar el debate sobre quién es el mejor futbolista de todos los tiempos. “Creo que soy el jugador más completo que ha existido” , afirmó el delantero portugués en una entrevista con Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito, en la que defendió sus condiciones y cuestionó a quienes no lo consideran el más completo. Sin embargo, sus palabras no son recientes: la conversación fue emitida por La Sexta en marzo de 2025 y volvió a circular en octubre de 2026.

La confusión surgió después de que CNN Portugal publicara nuevamente fragmentos de aquella entrevista como si fueran actuales. La difusión se replicó en distintos medios y redes sociales, donde las declaraciones del atacante de Al Nassr se hicieron virales. La fecha original, no obstante, corresponde a una conversación realizada en vísperas de su cumpleaños número 40.

Durante la charla, Edu Aguirre le planteó a Ronaldo la discusión que ha acompañado buena parte de su carrera: si se considera el mejor futbolista de la historia. El portugués respondió sin titubeos y explicó que su valoración no se limita a los goles, sino también a sus recursos técnicos y físicos.

En aquella entrevista, el portugués enumeró las características que, a su juicio, lo distinguen del resto. “Hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien las faltas, pie izquierdo, derecho, estoy fuerte, salto” , sostuvo. Luego reforzó su postura con una frase que rápidamente se convirtió en titular: “Decir que Cristiano no es completo es mentira, soy el más completo” .

Pero Ronaldo fue más allá cuando Aguirre le preguntó directamente si se consideraba el mejor de todos los tiempos. “Yo creo que sí, no vi a nadie mejor que yo. Te lo digo de corazón” , respondió. Sus declaraciones reavivaron una discusión que ha marcado su carrera, especialmente por la histórica comparación con Lionel Messi, con quien compartió durante más de una década la disputa por los principales premios individuales del fútbol.

La republicación de los fragmentos por parte de CNN Portugal, sin aclarar inicialmente que correspondían a una entrevista de 2025, generó confusión entre medios y aficionados. Tras la polémica, el medio portugués eliminó los videos y la antigüedad de las declaraciones quedó nuevamente en evidencia. Así, aunque sus palabras volvieron a recorrer el mundo, no se trató de una nueva entrevista ni de una reciente declaración de Cristiano Ronaldo.