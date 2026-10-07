La despedida de Lionel Messi de la selección argentina también provocó una reacción especial de uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera. Cristiano Ronaldo dejó de lado cualquier rivalidad deportiva y utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al capitán argentino después de su último partido con la Albiceleste.

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió el delantero portugués, quien reconoció la trayectoria que Messi construyó con su selección.

El mensaje llegó después del encuentro de Argentina frente a Benín, partido en el que Messi marcó y protagonizó su despedida del seleccionado argentino. El vínculo entre ambos futbolistas estuvo marcado durante años por una enorme rivalidad deportiva cuando defendían la camiseta de Barcelona y Real Madrid, aunque también existieron muestras de respeto y momentos de complicidad entre los dos fuera de las canchas.

Messi y Cristiano se enfrentaron en 37 oportunidades, 36 de ellas en partidos oficiales y una en un amistoso entre un combinado de jugadores de la liga saudí y el PSG. En esos duelos, el argentino marcó 22 goles y el portugués anotó 21, mientras que Messi consiguió 16 victorias, Cristiano ganó 11 y hubo nueve empates.

La rivalidad entre ambos tuvo como principales escenarios LaLiga, la Champions League, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de los amistosos internacionales. Después de tantos años de competencia, Cristiano eligió reconocer a Messi en una fecha especial y reconocer su admiración por él.

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