“Una historia que quedará para siempre”: el emotivo mensaje de Cristiano a Messi tras despedirse de Argentina. (Foto: AFP)
“Una historia que quedará para siempre”: el emotivo mensaje de Cristiano a Messi tras despedirse de Argentina. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La despedida de Lionel Messi de la selección argentina también provocó una reacción especial de uno de sus grandes rivales a lo largo de su carrera. Cristiano Ronaldo dejó de lado cualquier rivalidad deportiva y utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje al capitán argentino después de su último partido con la Albiceleste.

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