La temporada 2021/22 no está siendo la deseada para Manchester United. El equipo está lejos de los primeros lugares de la Premier League y, si bien clasificaron a los octavos de final de la UEFA Champions League, el nivel actual de la plantilla no invita a ilusionarse con el título. Además, quedaron fuera de la Copa de la Liga, sufrieron una aparatosa goleada (0-5) a manos de Liverpool y también perdieron (0-2) el clásico de la ciudad ante el City.

Los malos resultados obligaron a la directiva a sacar del cargo de entrenador al noruego Ole Gunnar Solskjaer. En su lugar trajeron al experimentado alemán Ralf Rangnick, pero las tensiones continúan con el vestuario y la irregularidad los sigue acompañando.

En ese escenario, los medios británicos señalan a Cristiano Ronaldo y al coronavirus como los grandes culpables del mal momento de los ‘Diablos Rojos. El ‘Daily Mail’ informó que la relación entre la estrella lusa y algunos compañeros no es la mejor de todas. Además, indica que el capitán Harry Maguire perdió algo de carácter y liderazgo con su llegada.

A ello se le suma las recientes críticas de un exfutbolista del Manchester United: Gary Neville. “Algo no está bien ahí. Definitivamente hay quejas. Están todos el uno contra el otro. El espíritu de un vestuario es realmente importante y no creo que estén todos juntos en este momento”, dijo para ‘Sky Sports’ luego del empate 1-1 del cuadro de Old Trafford contra Newcastle, uno de los coleros del certamen. Y por si eso fuera poco, también mencionó las “malas vibras” que existen entre CR7 y Mason Greenwood.

Descontentos con el DT

Varios elementos de la plantilla del Manchester United no están de acuerdo con los planteamientos del estratega alemán a la hora de los partidos. Otro punto que no gusta son sus sesiones de entrenamiento. Una de las últimas, por ejemplo, culminó a las 17:00 horas, cuando el sol se había puesto.

COVID-19

Debido a la pandemia mundial, el comedor de la institución se dividió en seis sectores distintos en los que a lo mucho cuatro jugadores tienen contacto a la vez. Esta medida no hizo otra cosa que terminar de desunir al plantel. Asimismo, se volvieron a presentar casos positivos que mermaron el potencial del equipo.

Para el 2022, Manchester United deberá encontrar la fórmula del éxito para recuperar terreno en la Premier League y tratar de ganar la FA Cup y la UEFA Champions League, ya que culminar una temporada sin títulos sería un rotundo fracaso luego de la fuerte inversión que realizó la directiva.

