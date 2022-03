Cristiano Ronaldo y Lionel Messi una vez más volvieron a quedarse sin chances de levantar la Champions League. El portugués y el argentino se despidieron en los octavos de final tras las eliminaciones de Manchester United y PSG, respectivamente. Entonces, los fanáticos del fútbol y los especialistas mencionaron que, tras ese fracaso, llegó el final de una era en la que ambos astros lideraron por años.

Así, al grupo de críticos se unió Nicolas Anelka, quien supo vestir la camiseta de la selección francesa. El futbolista retirado fue más severo para referirse al presente de Cristiano y Leo Messi. El ex de Arsenal consideró que las trayectorias de europeo y el sudamericano ya han llegado a su final.

“Sus carreras han terminado y creo que ambos tienen que estar muy contentos con lo que han logrado en los últimos 15 años. Estaban por encima de los demás y ahora es normal que bajen el ritmo”, comentó el ‘Puma’ Anelka en una participación especial para la emisora de su país RMC Sport.

Enseguida, el galo se centró en los movimientos del mercado de fichajes veraniego en el que estuvieron involucrados los cracks. “Me sorprendió más Messi que Ronaldo, pensé que Messi se daría un paseo en Francia y Ronaldo tendría más dificultades en Inglaterra porque, para mí, la Premier League es el campeonato más exigente del mundo”, agregó.

En la misma línea, Nicolas cuestionó las decisiones del luso y el argentino. “Ambos deberían haber sido más inteligentes. Esto es lo que les sucede a los jugadores que quieren jugar más tiempo. No han sido listos. Deberían haber pensado en asumir un desafío menos complicado porque tienes que tomar las decisiones correctas para terminar en la cima”, mencionó.

En el cierre, Anelka puso su caso como ejemplo para mostrar que, en determinado momento, los futbolistas deben reconocer que ya no están en su plenitud y optan por marcharse a ligas de menor nivel. “Hay jugadores que no dudan en terminar a los 32, 33, 34 años para no ser criticados. Me detuve a los 36 pero a los 32 me fui a China”, sentenció.

Cristiano Ronaldo, hoy con 37 años, eligió marcharse de Juventus para firmar por Manchester United, club en el que es considerado uno de los ídolos históricos. En tanto, Leo Messi, actualmente con 34 años, sorprendió a todo el mundo con la decisión de abandonar Barcelona para firmar por PSG.