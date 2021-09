Conforme a los criterios de Saber más

La revolución que causó Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United no solo se valora en goles. También se aprecia en triunfos fuera del campo de juego. No habían pasado ni 24 horas de que se conociera su llegada a Old Trafford y CR7 ya se había convertido en el jugador más vendido en el sitio de artículos deportivos Fanatics, superando a Lionel Messi, quien semanas atrás había causado otra alteración en la historia del fútbol al dejar Barcelona y unirse al PSG.

Cristiano y Messi. Nuevamente inmersos en una disputa, como desde hace quince años, por ver quién es el mejor. El último martes, la prestigiosa revista Forbes dio a conocer el salario de los diez futbolistas mejores pagados del 2021 y el portugués lidera la lista por encima del argentino. La ganancia del atacante de los ‘Diablos Rojos’, que está cerca de llegar a los 800 goles oficiales, estaría bordeando los 125 millones de dólares, antes de impuestos, en la temporada 2020-21. Mientras tanto, Leo, que padece de una lesión en la rodilla izquierda, está por los 110 millones.

Cristiano vs. Messi Cristiano Ronaldo Lionel Messi Temporadas 20 18 Partidos jugados 1078 934 Goles

(Goles por partido) 789

(0.73 goles por PJ) 751

(0.80 goles por PJ) Asistencias 227 315 Títulos 37 de 83 34 de 88 Balones de Oro 6 5 Botas de Oro 6 4

De acuerdo a Forbes, Ronaldo experimenta un poder de venta originado por ser el atleta más popular del mundo. Los 500 millones de seguidores en sus redes sociales (149 mills. en Facebook, 344 en Instagram y 94.3 en Twitter) ayudaron a que recupere el primer lugar en el ránking. Además, tiene un salario de 70 millones de dólares que tiene en el Manchester United , club en el que brilló durante 2003 y 2009 consiguiendo tres títulos consecutivos de la Premier League y una Champions League. Hoy está de regreso para devolverle a la institución el prestigio perdido en los últimos años.

“El resto proviene de patrocinios personales y asociaciones con marcas como Nike, Herbalife, Clear y su cartera de marcas CR7 que se encuentra en constante expansión y que incluye perfumes, ropa interior, gafas, hoteles, gimnasios y más”, añade la revista especializada en el mundo de los negocios y las finanzas.

Debajo está Lionel Messi con 110 millones, de los cuales 75 millones son gracias al sueldo que percibirá en el París Saint Germain . El rosarino completará su cheque de pago del PSG con un estimado de 35 mills. de dólares en patrocinios de empresas como Adidas, Pepsi, el relojero Jacobs & Co y Budweiser, que concretó el año pasado con un contrato de tres años.

Ciento veinticinco millones y ciento diez millones. Todo en dólares. Cifras que son normales en el mundo actual del fútbol por lo que se genera, pero que dejan boquiabiertos a cualquiera. De hecho, si hacemos una curiosa comparación de las ganancias estimadas que tendrían Cristiano y Lionel con el sueldo mínimo en el Perú (930 soles, de acuerdo al Ministerio de Trabajo) tendríamos que un peruano debe trabajar por más de 40 años para llegar a ganar lo que recibirán los dos cracks del fútbol mundial al final de temporada (sin tomar en cuenta lo que deberán pagar por impuestos) .

Los otros mejores pagados

Con el mundo -sobre todo en Europa- volviendo de a pocos a la antigua normalidad -o algo que se asemeje a ello-, el fútbol también se ve beneficiado. Forbes estimó que los diez futbolistas mejores pagados recauden ganancias de 585 millones de dólares esta temporada 2021-22, superando en 2.6% a lo conseguido en la 2020-21 (415 millones).

Pese a que en mayo la UEFA publicó un informe en el que señalaba que sus clubes de primer nivel (dícese del Manchester United, PSG, entre otros) se enfrentaban a una enorme pérdida de ingresos relacionada a la pandemia del COVID-19 de 8.500 millones de dólares, los números han crecido.

Por ejemplo, la institución parisina cuenta con tres de los cinco mejores pagados del mundo. Después de Messi están Neymar (3° con 95 millones de dólares) y Kylian Mbappé (4° con 43 millones). Obviamente aquí es necesario resaltar que el PSG es manejado como un ‘club-estado’ gracias al fondo de inversión Qatar Sports Investment.

El tridente del PSG (Messi, Neymar y Mbappé) dentro de los cinco mejores pagados del 2021. (Foto: AFP)

Mohamed Salah, del Liverpool, completa el top 5 con 41 millones de dólares, seguido de Robert Lewandowski, goleador del Bayern Múnich, con 35 millones. Este año Andrés Iniesta regresa a lo más alto del ranking como el único futbolista que no juega en Europa, ubicándose en el séptimo puesto con 35 millones tras renovar su contrato por dos años más con Vissel Kobe en Japón.

Paul Pogba (Manchester United, 34 millones), Gareth Bale (Real Madrid, 32 millones) y Eden Hazard (Real Madrid, 29 millones) completan el listado que elaboró Forbes tras hablar con clubes, agentes de jugadores, patrocinadores comerciales y expertos en fútbol de todo el mundo.

Ránking de los diez futbolistas mejores pagados del 2021:

1.- Cristiano Ronaldo

El portugués ganaría 125 millones de dólares. (Foto: Agencias)

2.- Lionel Messi

El argentino se llevaría 110 millones de dólares. (Foto: Agencias)

3.- Neymar

El brasileño ganaría 95 millones de dólares. (Foto: Agencias)

4.- Kylian Mbappé

El francés tendría una ganancia de 43 millones de dólares. (Foto: Agencias)

5.- Mohamed Salah

El egipcio marcha quinto con 41 millones de dólares. (Foto: Agencias)

6.- Robert Lewandowski

Robert Lewandowski cambia sus decenas de goles por 35 millones de dólares. (Foto: Agencias)

7.- Andrés Iniesta

Andrés Iniesta la pasa bien en Japón con 35 millones de dólares. (Foto: Agencias)

8.- Paul Pogba

El francés ganaría 34 millones de dólares. (Foto: Agencias)

9.- Gareth Bale

El galés se llevaría 32 millones de dólares. (Foto: Agencias)

10.- Eden Hazard

El belga sumaría 29 millones de dólares a sus cuentas bancarias. (Foto: Agencias)

