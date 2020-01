Gianluigi Buffon, portero de la Juventus, hizo una comparación entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Pero, el italiano incluyó en la analogía a Roger Federer y Rafael Nadal, dos tenistas que han marcado época en ese deporte.

“Messi es como Federer y Cristiano Ronaldo es como Nadal”, declaró el arquero en ese momento. Pero ¿qué opina ‘Su Majestad’ al respecto? El helvético respondió en una entrevista previa al debut en el Abierto de Australia.

“Sé cuál es la imagen de Cristiano y de Messi, pero es diferente. ‘Rafa’ y yo somos muy diferentes”, explicó el actual número tres del ránking ATP, quien venció al estadounidense Steve Johnson en el primer Grand Slam de la temporada.

Federer fue sincero y reconoció que no ha seguido de cerca la actividad del argentino y el portugués. Eso sí, el tenista ratificó que solo está atento a todas las noticias del club de sus amores: el FC Basel.

“Es difícil para mí opinar porque no los he visto jugar lo suficiente. Tengo una visión general. Yo sigo al FC Basel y, honestamente, no veo mucho otros partidos. Lo que Messi y Ronaldo han hecho por el fútbol y lo que son individualmente es increíble, también como integrantes de sus equipos, si no, no hubieran logrado el éxito que tuvieron”, añadió.

Para cerrar y dejando atrás a los referentes de Barcelona y Juventus, Federer nombró al tenista que puede asemejarse a Kylian Mbappé, campeón del mundo con Francia. “Alguien veloz, como Dominic Thiem. Alguien fuerte, así que debería ser él. Además, le gusta el fútbol”, concluyó.