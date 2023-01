A los 60 minutos, Cristiano Ronaldo alzó los brazos, dio un par de aplausos, sonrió, se colocó una casaca y luego saludó amistosamente a cada uno de los miembros de la banca de su equipo de las estrellas del Medio Oriente. Qué diferencia con la última imagen de él saliendo de una cancha: en diciembre, derrumbado, con los ojos llorosos, tras haber sido eliminado por Marruecos en los cuartos de final de Qatar 2022.

Diciembre lo despedía con un golpe seco: sin haber llegado a instancias finales en su última Copa del Mundo, pero además sin haber sido protagonista, una normalidad en toda su carrera. Además sin haber podido superar a Eusebio como el máximo goleador portugués en los mundiales. Desconsolado, CR7 se encerró en el camerino para que las cámaras no lo vieran ahogándose en llanto.

El portugués se reencontró con los festejos. | (Photo by Giuseppe CACACE / AFP) / GIUSEPPE CACACE

Luego sufrió cierto ninguneo de parte de los clubes más poderosos de Europa. Tras su salida del Manchester United, no lo quisieron. Y contra su voluntad, aunque él diga que no, aceptó la oferta más jugosa a nivel económico: el Al Nasrr de Arabia Saudita. Él, que siempre dijo sus últimos fogonazos los daría en una liga top, tuvo que ir en contra de sus propias convicciones. Fue recibido como un jeque: ovacionado a más no poder. Las luces se posaron sobre él otra vez. Algo que su ego imploraba.

Un gesto de caballerosidad entre los dos gigantes. / Riyadh Season Cup

Y hoy, en su primer partido del año, Cristiano Ronaldo demostró a dos semanas de cumplir los 38 años que no ha claudicado. Que bien rodeado todavía es un delantero letal. Porque el partido de hoy ante el Paris Saint Germain a pesar de ser un amistoso fue competitivo. Convirtió de penal, con el pómulo hinchado, luego de recibir un guantazo del costarricense Keylor Navas. Y después ratificó que su instinto está intacto: un cabezazo suyo dio en el palo, y fue a coger el rebote. Sergio Ramos le pegó mal, dándole un dulcesito en el área, y el ‘Bicho’ se lo comió, con un zurdazo.

André Carrillo y Cristiano Ronaldo no pudieron coincidir. Una pena. Foto: Captura.

Tuvo algunas chances más. Nos hubiese encantado que el portugués hubiera armado alguna pared con André Carrillo o quizá haber conectado algún centro de la ‘Culebra’, pero no se dio. Se marchó del campo, justo cuando el ‘Muñeco’ Gallardo ordenó el ingreso del extremo peruano. Este fin de semana, CR7 debutará en un partido oficial de la liga saudí ante el Al Ittifaq. Por como viene no sería una sorpresa que se hiciera sentir con otro doblete.