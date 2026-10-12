Cristiano Ronaldo protagonizó una anécdota que Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional, recordó casi diez años después. El exdelantero colombiano reveló que tuvo una conversación con el astro portugués durante el Mundial de Clubes 2016, en Japón, en la que este expresó su pesar por no haber enfrentado al conjunto sudamericano en la final del certamen.

La historia fue contada por Berrío durante una entrevista con el pódcast La Jotadera. Según relató, el encuentro se produjo después de que Atlético Nacional consiguiera el tercer puesto del torneo, mientras el Real Madrid se preparaba para disputar la final ante Kashima Antlers.

“Cristiano llegó donde nosotros. Nos dijo que felicitaciones, una lástima no haber jugado contra ustedes”, recordó el exfutbolista, quien reconoció que aquellas palabras lo sorprendieron.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Orlando Berrío?

Berrío explicó que, antes de conversar con Cristiano Ronaldo, se encontró con Casemiro, entonces integrante del Real Madrid. El mediocampista brasileño felicitó al plantel colombiano por su participación en el certamen y destacó el gesto que Atlético Nacional tuvo con Chapecoense tras la tragedia aérea ocurrida en noviembre de 2016.

Posteriormente, Cristiano se acercó al grupo y compartió su impresión sobre el posible enfrentamiento entre ambos equipos. “Pensábamos que la final iba a ser con ustedes, hubiera sido más emocionante”, fue la frase que, según Berrío, le dijo el delantero portugués.

El exjugador colombiano confesó que escuchar esas palabras le generó una mezcla de emoción e impotencia, pues había tenido la oportunidad de enfrentarse a Lionel Messi y Neymar, pero todavía le faltaba medirse con Cristiano Ronaldo.

“Yo siempre he sido muy fan de Cristiano. A Neymar lo enfrenté con Selección Colombia y a Messi también, me hacía falta jugar contra Cristiano”, comentó Berrío al recordar aquel momento.