Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo protagonizó una anécdota que Orlando Berrío, exjugador de Atlético Nacional, recordó casi diez años después. El exdelantero colombiano reveló que tuvo una conversación con el astro portugués durante el Mundial de Clubes 2016, en Japón, en la que este expresó su pesar por no haber enfrentado al conjunto sudamericano en la final del certamen.

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