Un poco más de Cristiano Ronaldo se pudo conocer a través de Eduardo Iturralde, conocido exárbitro profesional español, quién recordó una divertida anécdota cuando el astro portugués jugaba por Real Madrid.

En el entretiempo de un encuentro del conjunto albo por LaLiga, el juez decidió animarse a bromear con CR7 tras escuchar de su boca que era bueno jugando al ping-pong. “Hablas demasiado”, comenzó diciéndole al luso, sin imaginar que terminaría siendo sorprendido con la reacción del atacante.

El colegiado en condición de retiro reveló el contenido de todo el curioso diálogo este martes en una entrevista para el programa ‘SER Deportivos’.

“Pero si no te he dicho nada, ¡que te he dicho!”, reclamó indignado Ronaldo. “Dices que eres el número uno al ping-pong y yo te reviento”, agregó Iturralde.

Tras mirar de arriba abajo al colegiado, Cristiano solo atinó a hacer una contundente aclaración: “Número uno en el campo y en el ping-pong”, contestó el actual jugador de Manchester United, dejando salir su sentido del humor.

Cristiano Ronaldo fue noticia esta semana tras sentenciar la remontada de Manchester United ante Atalanta por la Champions. en su nueva etapa como jugador de los ‘Diablos Rojos’.

Los italianos se adelantaron 2 a 0 en Old Trafford con goles de Mario Pasalic (15) y Merih Demiral (29), pero los locales reaccionaron a tiempo y dieron la vuelta a la situación gracias a Marcus Rashford (53), Harry Maguire (75) y a un gran remate de cabeza del luso.