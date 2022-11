Cristiano Ronaldo, futbolista del Manchester United, brindó una entrevista al diario ‘The Sun’ donde se refirió a las críticas que le propinó su excompañero Wayne Rooney. Por ejemplo, el ahora entrenador señaló en ‘TalkSport’ que los ‘Diablos Rojos’ no eran mejor equipo con CR7 de titular.

¿Qué dijo Wayne Rooney?

“El entrenador (Erik ten Hag) obviamente tomó un camino diferente en términos de cómo está jugando y ha tenido relativo éxito en las últimas semanas jugando de otra forma, con otro estilo y con jugadores más jóvenes”, señaló el inglés, actualmente entrenador de DC United de la MLS.

Rooney consideró que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son dos de los mejores jugadores de la historia, pero aseguró que “al final el tiempo corre para todos”. “Obviamente no es el jugador que era cuando tenía 22 o 23 años, por ejemplo. Es difícil para él”, añadió.

La respuesta de Cristiano Ronaldo

En esa línea, Cristiano Ronaldo decidió responderle de forma directa. “No sé por qué me critica tan mal, probablemente porque él ya terminó su carrera y yo sigo jugando a un nivel alto (...) No voy a decir que me veo mejor que él, lo cual es verdad”, replicó el portugués.

Piensa en el Mundial

El delantero de 37 años fue convocados por la selección de Portugal para disputar la Copa del Mundo que se realizará en Qatar desde el 20 de noviembre. Este será el quinto Mundial de Cristiano Ronaldo como profesional.