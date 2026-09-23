Cristiano Ronaldo tiene entre ceja y ceja una cifra que podría marcar un nuevo hito en su extraordinaria carrera: llegar a los 1000 goles. El delantero portugués ha reconocido en más de una oportunidad que quiere alcanzar esa marca y, en sus últimas declaraciones, volvió a dejar clara su intención de conseguirla.

“Ya admití que quiero llegar a los 1000 goles, y voy a llegar”, señaló Cristiano Ronaldo al ser consultado por el histórico objetivo. El atacante, sin embargo, dejó en claro que alcanzar esa cifra no representa una obsesión en esta etapa de su carrera.

“Pero no es una obsesión. Yo nunca hago las cosas por una obsesión porque, cuando las cosas son una obsesión, no salen como queremos”, agregó el delantero portugués.

"¿Si prefiero marcar mi gol 1000 con Al-Nassr o Portugal? Con la selección nacional, por supuesto. Absolutamente.



Para mí sería la cereza del pastel. Hacer mi gol 1000 con Portugal sería la culminación de algo histórico".



Cristiano Ronaldo. 🇵🇹🗣️ pic.twitter.com/tWBtSSgtCV — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 23, 2026

Las palabras de Cristiano Ronaldo reflejan su intención de mantener la tranquilidad mientras continúa ampliando sus registros goleadores. A sus 41 años, el atacante sigue compitiendo al más alto nivel y tiene por delante el desafío de alcanzar una cifra que pocos futbolistas han tenido siquiera cerca.

Cristiano Ronaldo y el objetivo de los 1000 goles

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo llegue a los 1000 goles oficiales se ha convertido en uno de los grandes temas alrededor de su carrera en los últimos años. El portugués continúa sumando anotaciones y ha reiterado públicamente que pretende alcanzar esa cifra.

Para el atacante, sin embargo, el objetivo debe mantenerse como una meta y no convertirse en una presión. Por ello, Ronaldo insistió en que no quiere vivir pendiente de la cantidad de goles que le faltan para llegar a los cuatro dígitos.