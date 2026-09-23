Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo tiene entre ceja y ceja una cifra que podría marcar un nuevo hito en su extraordinaria carrera: llegar a los 1000 goles. El delantero portugués ha reconocido en más de una oportunidad que quiere alcanzar esa marca y, en sus últimas declaraciones, volvió a dejar clara su intención de conseguirla.

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