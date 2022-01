Conforme a los criterios de Saber más

Pasan los años y Cristiano Ronaldo sigue siendo el mismo. El portugués envejece como el buen vino. Sus goles, récords y títulos no tienen cese ni con casi 37 años encima. No por casualidad el crack del Manchester United recibió un premio en el The Best 2021 por sus registros con Portugal, un gesto para no olvidar su vigencia.

La mayor atención de los Premios The Best se la llevó Robert Lewandowski, tras ser nombrado -merecidamente- el mejor futbolista del 2021. Pero Cristiano Ronaldo, como de costumbre, no pasó desapercibido en la ceremonia de la FIFA. El crack portugués también fue reconocido en la gala, aunque no con el máximo galardón como hubiese querido.

El crack luso recibió un premio especial por romper el récord absoluto de goles a nivel de selecciones. CR7 alcanzó la cifra de 115 goles con su amada Portugal en el 2021 y superó la marca Ali Daei (109 goles con Irán). Este logro no podía pasar inadvertido por la FIFA.

Cristiano Ronaldo ya había brillado por su ausencia en la ceremonia del Balón de Oro de France Football. Ni siquiera entró en el Top5 del galardón más importante de la noche. Sin embargo, la historia no fue la misma en los ‘The Best’, donde sí fue considerado mínimamente para que la sonrisa no se borre de su rostro. Además del especial reconocimiento a su récord histórico, el luso también fue incluido en el XI ideal del año.

- El 2021 de Cristiano Ronaldo -

No ha sido el mejor año de Cristiano Ronaldo, pero sí hay muchas cosas por rescatar. A inicios del 2021, el portugués se convirtió en el máximo goleador de la historia del fútbol, al superar 759 tantos de Josef Bican, aunque aún hay cierta polémica por las cifras que maneja la FIFA.

Según dicha entidad futbolística, Bican anotó 805 goles en toda su carrera, lo que supone que a Cristiano aún no logra consagrarse con el récord absoluto. Sea como fuere, el crack luso ya lleva 803 goles y será cuestión de algunos pocos partidos -o quizá solamente uno- para que pueda presumir esta marca histórica.

El hecho de que CR7 haya superado las 800 conquistas es el claro reflejo de que no bajó su rendimiento goleador en el último año. De hecho, el ‘Comandante’ figura en el Top5 de los máximos anotadores del 2021, aunque nos tiene acostumbrados a siempre liderar la tabla.

Cristiano Ronaldo celebró un total 47 goles en 65 partidos disputados en el año natural del 2021 con tres equipos: Juventus (20), Manchester United (14) y Portugal (13). En la tabla, solo le separan cuatro goles con el segundo, Kylian Mbappé, pero sí tiene una gran desventaja de 22 goles con respecto al líder Lewandowski.

Jugadores Equipos Goles Partidos 1° Robert Lewandowski Bayern Múnich y Polonia 69 59 2° Kylian Mbappé PSG y Francia 51 67 3° Erling Haaland Borussia Dortmund y Noruega 49 51 4° Karim Benzema Real Madrid y Francia 47 51 5° Cristiano Ronaldo Juventus, Manchester United y Portugal 47 65 6° Lionel Messi Barcelona, PSG y Argentina 43 60 7° Dusan Vlahovic Fiorentina y Serbia 41 56 8° Arthur Cabral Basilea 39 51 9° Mohamed Salah Liverpool y Egipto 39 58 10° Memphis Depay Lyon, Barcelona y Holanda 39 60

Los dos únicos títulos colectivos que ganó el portugués en el año anterior fueron la Coppa Italia y la Supercopa (edición 2020 disputada en enero del 2021) con la Juventus. Mientras que a nivel individual siempre destaca, como lo hizo con su primer y único Capocannoniere, tras ser el máximo anotador de la Serie A 2020/21 con 29 goles.

Asimismo, aunque no logró pasar de los octavos de final de la última Eurocopa con Portugal, Cristiano Ronaldo se quedó con la Bota de Oro de la competición tras ser el máximo goleador con sus cinco conquistas en la fase de grupos.

En cuanto a récords, en el 2021 el portugués rompió varios, como siempre lo suele hacer. Entre las marcas más importantes de dicho año está que se convirtió en máximo goleador de la Eurocopa con 14 goles, el jugador con más presencias en la Champions League (181) y máximo goleador de selecciones de todos los tiempos con 115 anotaciones.

