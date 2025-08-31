CR7 y una radiografía del mejor goleador de la historia: cuántos goles le faltan para llegar a los 1000 de Pelé y por qué es clave el Mundial 2026

Como Cristiano Ronaldo, no habrá otro. A comienzos de Siglo, ‘CR7’ y Lionel Messi nos regalaron una rivalidad histórica en el fútbol: como la Ayrton Senna y Alain Prost en la Fórmula Uno, la de Sugar Ray Leonard y ‘Mano’ de Piedra Durán en el boxeo o la de Larry Bird y Magic Johnson en la NBA. En otras palabras, apoteósica. En el camino, el cara a cara ha dejado secuelas y bandos, como en cualquier otro deporte, es natural: Leo ha sido insuperable para algunos, mientras que Ronaldo es el ‘1’ para otros. Cada jugador ha hecho lo suyo, fundamentándolo desde la estadística e influencia.

Sin embargo, con Messi en Estados Unidos y Ronaldo en Arabia, sorprende y maravilla que, a sus 40 años, ‘CR7’ aún conserve la misma mirada y tenacidad en busca de dos objetivos más: el Mundial del 2026 y llegar a los 1.000 goles oficiales en su carrera. Sí, es un hambre de gloria sin igual, para demostrar –o no- que él ha sido y será el mejor futbolista en la historia del fútbol.

"Ronaldo está muy centrado, tiene un talento que no se puede negar. Está obsesionado por el buen rendimiento. Según personas cercanas a él, entrena en horas que no son para entrenar. Creo que su evolución y su éxito son el producto de ello; lo merece y trabaja para eso“, aseguró Romario, quien afirmó también llegar a las 1.000 anotaciones, pero contando hasta los que marcó de juvenil e incluido 0-0. El ejemplo más famoso es un choque entre Barcelona y Parma, que según las crónicas oficiales finalizó sin goles, pero para el delantero brasileño el club catalán ganó 5 a 2 con dos festejos suyos. Vivíamos un mundo que aún no era digital.

La carrera de Cristiano Ronaldo

‘CR7’ cumple 41 el próximo mes de febrero, pero tiene una edad biológica de 29 años, según mediciones fisiológicas realizadas con tecnología avanzada. En otras palabras, Ronaldo parece eterno. Antes de llegar a la base cuatro, sus colegas de profesión ya sufren condromalacias, tendinitis o artrosis, pero él aún alcanza un salto de 2.93 metros cuando se eleva en busca de la pelota.

En definitiva, no es humano o su mentalidad es probablemente la más fuerte en la historia de este deporte. No por nada es el futbolista más en forma a esa que haya a esa edad. ¿O hay objeciones?

“¿Qué quiere decir la palabra goleador? Números, el que pone la pelotita dentro del rectángulo. ¿Quién es el mayor goleador de la historia? Son números, punto final. Yo creo que soy el jugador más completo que ha existido. Es mi opinión, hago todo en el fútbol: juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien del pie izquierdo, soy rápido, fuerte, salgo. Una cosa es gusto, pero soy el más completo. Yo no vi a nadie mejor que yo, pero te lo digo de corazón”, confesó en una conversación con Edu Aguirre en el Medio Oriente.

El debate siempre estará ahí presente, no solo pasa en el fútbol, sino en todos los deportes, pero Cristiano quiere confirmarlo desde la estadística. 611 tantos los marcó con la derecha, 169 con la izquierda, 158 de cabeza, uno con el codo y otro con el estómago para 940 en total. Y, sí, para los ‘Penaldo Lovers’, 175 fueron desde la pena máxima, pero hay que convertirlos...

Cristiano Ronaldo

A 60 tantos de los 1.000 en su carrera profesional y de la marca histórica de Pelé, Ronaldo ha comenzado una nueva temporada y el conteo regresivo de cara a su marca como el inicio de su última Copa del Mundo. Para el récord de goleo aún le queda una o dos campañas más, pero para el Mundial, si no es hoy, es nunca.

Dani Alves asegura que volverá a haber futbolistas como Messi y Ronaldo. “Creo que volveremos a ver algo igual. El fútbol está hecho para eso. Yo soy el más ganador de la historia y luego llegará otro. Al final, es eso lo que ocurre”.

Seguramente, ¿pero ¿cuándo? Lo que vimos fue de PlayStation, afortunados fuimos para disfrutar una época única en el fútbol. Son los héroes de nuestro tiempo.

Para los dateros: un día como hoy, 31 de agosto, ‘CR7′ marcó cuatro veces: un ‘hat- trick’ a Islas Feroe en las Clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018 y otro al Napoli por la Serie A. Una locura.

****

