Croacia y Ghana medirán fuerzas este sábado 27 de junio por la fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026. El partido se jugará en el Estadio Philadelphia. Los croatas se juegan gran parte de sus opciones de clasificación en este compromiso, ya que necesita una victoria para depender de sí misma y avanzar a los dieciseisavos de final. Enfrente estará una Ghana que llega invicta y con la clasificación prácticamente asegurada, aunque buscará cerrar la fase de grupos con otro resultado positivo. En las siguientes líneas, conoce los horarios por país, los canales de transmisión y todos los detalles del esperado encuentro.
¿Cuándo y dónde juegan Croacia vs Ghana por el Mundial 2026?
El partido Croacia vs Ghana se jugará este sábado 27 de junio en el Lincoln Financial Field, conocido como Estadio Philadelphia. El estadio cuenta con una capacidad para aproximadamente 67 500 espectadores.
Horario del Croacia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026
El encuentro entre Croacia vs Ghana está programado para las 4:00 p.m. horas en Perú. A continuación, te detallamos los horarios en distintos países para que no te pierdas este emocionante partido.
|Países
|Horario
|Perú, Colombia, Ecuador
|4:00 p.m.
|Chile, Bolivia, Venezuela
|5:00 p.m.
|Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, México
|6:00 p.m.
¿Dónde ver Croacia vs Ghana EN VIVO en Perú por TV y streaming?
El partido entre Croacia vs Ghana se podrá ver desde Perú EN VIVO a través de DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
Canales de TV del Croacia vs Ghana EN VIVO en el Mundial 2026
A continuación, revisa la guía de canales autorizados en los principales mercados de la región:
- En México: Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes y la plataforma ViX Premium.
- En Perú: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+.
- En Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DSports, DGO, Disney+, Caracol Play y Paramount+.
- En Argentina: Telefe, DirecTV Sports, DGO, Disney+, Paramount+ y la plataforma Mi Telefe.
- En Chile: Chilevisión y Canal 13.
- En Estados Unidos: FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock y FOX One, según el idioma y la plataforma elegida
Horario, canal TV y dónde ver Croacia vs Ghana EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: sábado 27 de junio de 2026
- Partido: Croacia vs Ghana
- Horario: 4:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: DSports, DGO, América TV, América TVGO, Disney+ y Paramount+
- Estadio: Estadio Philadelphia
- Fase: Fase de Grupos – Jornada 3
- Grupo: Grupo L
- Director Técnico de Croacia: Zlatko Dalić
- Director Técnico de Ghana: Carlos Queiroz
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