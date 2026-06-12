Por Joao Muñoz Tineo

La selección de Estados Unidos, una de las tres anfitrionas del Mundial 2026, debutó en el torneo con una clara victoria por 4-1 ante Paraguay, este viernes en el fastuoso SoFi Stadium de Los Ángeles.

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