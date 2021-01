La sequía de títulos es un tema que preocupa a los hinchas de Cruz Azul desde hace dos décadas. Para terminar con la mala racha, la directiva dio la oportunidad a Juan Reynoso, un hombre de la casa y campeón con el club en 1997, precisamente la última coronación de los ‘cementeros’.

El estratega peruano, que asumió en el inicio del año, tiene claro que un grupo importante de integrantes de la primera plantilla se juega la chance final de salir buscar el ansiado trofeo del campeonato local.

“En el cuerpo técnico estamos convencidos, pero los muchachos tienen que saber que ¡esta es la oportunidad!, porque es muy sencillo decir ‘es una oportunidad más, es un semestre más’, pero para muchos puede ser la última oportunidad, creo que eso cambia la perspectiva”, declaró el DT en ESPN.

De otro lado, el ‘Cabezón’ Reynoso manifestó que no presionará a la plantilla en el intento de mostrar la idea de juego dentro de la cancha. “Dar un tiempo se me hace un poco irrespetuoso porque es meterles presión a los chicos, meternos presión a nosotros, de repente puede ser que en dos semanas esto fluya y explote para bien, como puede ser que no, pero de una u otra forma yo decir que son cuatro, cinco o seis (meses), uno se empieza a proteger como técnico”, indicó.

“Entonces no, vamos a ver cómo nos vamos recuperando en el tema de la puesta a punto en lo físico, técnico y táctico, seguro que en cada semana iremos viendo una mejor expresión del equipo”, cerró Juan Reynoso en la entrevista con la cadena internacional.