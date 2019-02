Cruz Azul vs. Alebrijes de Oaxaca EN VIVO vía TDN: en el Azteca por Copa MX de México | EN DIRECTO

Cruz Azul vs. Alebrijes de Oaxaca EN VIVO ONLINE se miden este martes (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía TDN) en el Estadio Azteca por la sexta fecha del Grupo E de la Copa MX.

Cruz Azul vs. Alebrijes de Oaxaca: horarios del partido

Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Argentina - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Uruguay - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Paraguay - 12:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

España - 4:00 a.m. (miércoles 20 de febrero)

Cruz Azul y Alebrijes Oaxaca se jugarán el pase a octavos de final del certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca. León, el otro integrante de la serie, descansará.

Una victoria, ya sea de Cruz Azul o Alebrijes de Oaxaca, los meterá automáticamente a la siguiente instancia de la Copa MX. De producirse una igualdad en este choque, habrá un empate en puntaje con León.

Por el momento, la 'Fiera' es el líder con 5 puntos, seguido de Cruz Azul, que podría contar con el peruano Yoshimar Yotún, con 4 unidades. Alebrijes de Oaxaca cierra la serie, también con 4 puntos.

El presente de Cruz Azul en la Liga MX no es de los mejores. El elenco que dirige Pedro Caixinha perdió a manos de Santos Laguna en la reciente jornada y marcha en la zona baja de la tabla. Por su parte, Alebrijes de Oaxaca venció a Atlético Zacatepec y es cuarto en el Ascenso MX.