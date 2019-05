Cruz Azul vs. América EN VIVO EN DIRECTO vía TDN: Clásico joven por la Liguilla de la Liga MX

Cruz Azul vs. América EN VIVO EN DIRECTO vía Televisa Deportes: se verán las caras hoy en el partido de ida, por los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2019 de la Liga MX (9:05 p.m. hora de México y Perú). El 'Clásico joven' se desarrollará en estadio Azteca.

Cruz Azul no ha podido vencer al América en sus últimos 14 enfrentamientos, incluyendo las finales del Apertura 2018, cuando los azulcremas ganaron su título 13. El último triunfo de la ‘Máquina’ sobre las ‘Águilas’ se remonta al 4 de octubre de 2014.

Cruz Azul vs. América: horarios del partido

Perú 9:05 p.m.

Ecuador 9:05 p.m.

Colombia 9:05 p.m.

México 9:05 p.m.

Bolivia 10:05 p.m.

Paraguay 10:05 p.m.

Chile 10:05 p.m.

Venezuela 10:05 p.m.

Argentina 11:05 p.m.

Uruguay 11:05 p.m.

Brasil 11:05 p.m.

España 4:05 a.m. (10 de mayo)

Cruz Azul vs. América EN VIVO: qué canal transmite en directo el clásico de México

Costa Rica TDN

El Salvador TDN

Guatemala TDN

Honduras TDN

México Canal 5 Televisa, TDN, Televisa Deportes En Vivo

Nicaragua TDN

Panamá TDN

Estados Unidos Univision Deportes, Univision

Cruz Azul vs. América: posibles alineaciones

Cruz Azul: Jesús Corona; César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Yoshimar Yotún; Édgar Méndez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda; Milton Caraglio.

América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Renato Ibarra, Guido Rodríguez Matheus Uribe, Andrés Ibargüen; Roger Martinez, Nicolás Castillo.

América, por su lado, también venció a los ‘cementeros’ en la final del torneo Clausura del 2013 y no cede una serie de liguilla ante su rival de la capital desde las semifinales del torneo Invierno 1999.

"Este tema que hablan de la paternidad y del 'coco', el tema de los memes y que la 'cruzazuleada', a mí no me ocupa", dijo el entrenador de Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha.

"No estoy preocupado porque tengo la certeza de que el jueves y el domingo tenemos otra oportunidad, sabemos lo que no has hecho y lo que tienes que hacer, no más, esto es Cruz Azul y vamos a pelear ante América, hay que pensar en grande", añadió el luso.

Por su lado, el América estuvo en riesgo de quedar fuera de la ‘Fiesta grande’ de la Liga MX pero dos triunfos en sus últimos partidos, combinado con otros resultados, lo metieron al quinto puesto.

Las ‘Águilas’, a diferencia de la ‘Máquina’, que no se corona desde el Invierno 97, llegan a la liguilla buscando convertirse en apenas el tercer equipo en refrendar su título desde el debut de los torneos cortos en México en 1996.

"La verdad que no hemos jugado como mucha gente esperaría, pero este equipo sabe ganar los partidos importantes y los está ganando", dijo el entrenador Miguel Herrera. "Vamos a la liguilla, otro torneo completamente distinto, donde el equipo buscará seguir sumando logros".

Con información de AP