AMÉRICA | Marchesín, Aguilar, Valdez, Aguilera, Sánchez, Rodríguez, Uribe, Corona, Ibarra, Lainez y Martínez.

CRUZ AZUL | Corona, Domínguez, Aguilar, Lichnovsky, Aldrere, Marcone, Salas, Hernández, Méndez, Alvarado y Caraglio.

CRUZ AZUL VS AMERICA: MINUTO A MINUTO EN VIVO



Hoy se llevará a cabo en el Estadio Azteca el Cruz Azul vs. América VER AQUÍ EN VIVO ONLINE por la primera final del Torneo Apertura 2018 Liguilla MX desde las 21:30 horas en Perú y Colombia; 20:30 horas en México; 23:30 horas en Argentina y 3:30 horas en España (viernes 14 de diciembre). Si te encuentras en México, el partido será transmitido EN DIRECTO por TDN, Canal 5 de Televisa Deportes y TV Azteca. Por otro lado, El Comercio te trae el MINUTO a MINUTO del compromiso y la mayor información del antes, durante y después para no perderte los goles, estadísticas, jugadas polémicas y más detalles.

Cruz Azul, equipo de la defensa más segura en la temporada, visitará este jueves a las Águilas del América, el cuadro de mejor ataque, en el partido de ida de la final del torneo Apertura 2018 del fútbol mexicano.

Este año, América venció 2-1 a Cruz Azul en el Clausura MX 2018 y empataron sin goles por el Apertura MX 2018. (Foto: AFP)

Dirigidos por el portugués Pedro Caixinha, los Azules han mostrado un equilibrio en todas las líneas y además de su zaga confiable cuentan con un medio campo con jugadores creativos y delanteros de clase, con lo cual confían en superar a un América en un buen momento de forma deportiva.

CRUZ AZUL VS. AMÉRICA: ALINEACIONES POSIBLES



¿CÓMO VER CRUZ AZUL VS. AMÉRICA EN VIVO Y EN DIRECTO POR LA LIGUILLA MX?



Cruz Azul vs. América protagonizan la gran final del Apertura Liguilla MX 2018 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Existen diferentes opciones para no perderte el MINUTO A MINUTO del compromiso. Puedes verlo desde tu celular por a App móvil de Televisa Deportes, TDN o TV Azteca; mientras ESPN y FOX Sports te ofrecen como opción ESPN Play y FOX Sports Play. Puedes seguir la TRASMISIÓN EN DIRECTO vía TDN, Televisa Deportes y Canal 5 de Las Estrellas. Finalmente, la página web de Depor también traerá toda la previa y post partido del encuentro entre los ‘Azules’ y ‘Las Águilas’.

¿DÓNDE VER CRUZ AZUL VS. AMÉRICA EN VIVO POR TELEVISIÓN LA GRAN FINAL DEL FÚTBOL MEXICANO?



Después de conquistar el título en el Invierno de 1997, los celestes perdieron cinco finales de liga, entre ellas la del Clausura 2013, cuando ganaban por dos goles a cinco minutos del final y, después de ser empatados, cayeron 4-2 en penales.

Por perder a la hora buena, el cuadro ha sido objeto de burla en todos estos años, pero después de derrotar al Monterrey en semifinales acaricia la posibilidad de acabar con la sequía ante su rival más enconado, al cual le guarda rencor luego de la derrota de hace cinco años.

Caixinha buscará plantarse bien y a partir de un buen orden atrás atacar con figuras como los centrocampistas mexicanos Roberto Alvarado y Elías Hernández y con delanteros de la clase del argentino Milton Caraglio y el uruguayo Martín Cauteruccio.

"Seguimos con la misma humildad; nada más llegamos a la final que permite mantener la ilusión viva de ganar; estamos contentos, satisfechos, pero queda el escalón más importante", dijo el sábado pasado Caixinha tras eliminar al Monterrey.

América viene de pasar por encima de los Pumas de la UNAM a los que derrotó por 6-1 el pasado domingo en una muestra de poderío que si bien no le servirá a partir de mañana, sí mantiene al cuadro con un elevado estado anímico.

El mexicano Miguel Herrera, entrenador del América, espera sacar provecho del talento de sus futbolistas que en todas las líneas han mostrado un buen rendimiento.

Herrera tiene para escoger a la hora de plantear su juego de mitad de cancha hacia adelante con volantes como el mexicano de 18 años Diego Laínez, el colombiano Andrés Ibargüen, el argentino Guido Rodríguez, el paraguayo Cecilio Domínguez y el ecuatoriano Renato Ibarra y delanteros como el colombiano Roger Martínez y los mexicanos Oribe Peralta y Henry Martín.

Además, América cuenta con una defensa sólida, lo cual permite pronosticar una serie pareja en la que los pequeños detalles marcarán la diferencia.

"No importa la cantidad de goles en semifinales. Ellos hicieron uno y pasaron; nosotros siete y estamos en la final, eso es indiferente, ambos sabemos que se jugarán a muerte los partidos que vienen", comentó Herrera.

Las Águilas son el máximo ganador de títulos de liga en México empatadas con su acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara, ambos con 12, y ahora confían en quedarse solas con su decimotercera estrella, mientras Cruz Azul busca su novena, primera en el siglo.

Como los dos cuadros comparten sede en el estadio Azteca no habrá ventaja de ser local en la final con el duelo de ida mañana, cuando América será técnicamente el dueño de casa, y la vuelta el domingo, con Cruz Azul como anfitrión. Tampoco tendrán valor los goles de visitante como criterio de desempate y el título será para el que más goles convierta en 180 minutos.

¿CÓMO LLEGA AMÉRICA A LA FINAL DE LA LIGA MX 2018?



• 24/11/18: América 4-1 Veracruz – Liga MX

• 29/11/18: Toluca 2-2 América – Liga MX

• 02/12/18: América 3-2 Toluca – Liga MX

• 06/12/18: Pumas UNAM 1-1 América – Liga MX

• 09/12/18: América 6-1 Pumas UNAM - Liga MX

¿CÓMO LLEGA CRUZ AZUL A LA FINAL DE LA LIGA MX 2018?



• 23/11/18: Morelia 0-2 Cruz Azul – Liga MX

• 28/11/18: Querétaro 0-1 Cruz Azul – Liga MX

• 01/12/18: Cruz Azul 1-1 Querétaro – Liga MX

• 05/12/18: Monterrey 1-0 Cruz Azul – Liga MX

• 08/12/18: Cruz Azul 1-0 Monterrey – Liga MX