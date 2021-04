Arcahaie vs Cruz Azul se enfrentarán el martes en el estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, en República Dominicana y no en Haití ya que el estadio Parc Saint-Yves no ofrece las condiciones adecuadas para este compromiso, ni en el cuidado de la cancha ni en seguridad para los equipos. El duelo será transmitidos por la cadena internacional TUDN para México y así, podrás disfrutar el evento más esperado del continente. Conoce cómo y cuándo ver el duelo por Concachampions.

Cruz Azul vs. Arcahaie: horarios y canales

Perú: 21:00

México: 21:00 / Fox Sports

Chile: 23:00

Colombia: 21:00

Argentina: 23:00

Bolivia: 22:00

Venezuela: 22:00

Estados Unidos: 21:00 / TUDN y Fox Sports

Dónde ver TUDN en vivo

TUDN: eventos de fútbol que se transmite

Cómo ver México vs. Costa Rica vía TUDN

Cruz Azul vs. Arcahaie: la previa

“Rotaremos al plantel para poner lo mejor en cada encuentro, debemos armar dos equipos competitivos”, dijo Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, ante la obligación de atender la doble competencia.

Para este compromiso ante el Arcahaie, el entrenador peruano no llevó a varios titulares en la liga local como el portero mexicano Jesús Corona, el defensa paraguayo Pablo Aguilar y el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez.

De los 16 equipos que contenderán por el título de la confederación, cuatro pertenecen la Liga MX de México: Monterrey, América, Cruz Azul y León, y otros cuatro de Estados Unidos de la Major League Soccer: Columbus Crew, Philadelphia Union, Portland Timbers y Atlanta United, más uno de Canadá, también de la MLS: Toronto.