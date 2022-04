Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO: canales de TV y horarios del duelo por la Liga MX

Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO | Sigue EN DIRECTO el partido por la fecha 14 del Clausura 2022 de la Liga MX desde el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Conoce canales de TV, horarios y posibles alineaciones de este gran encuentro. Asimismo, El Comercio ofrece la mejor cobertura del evento con fotos, videos y minuto a minuto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE JUEGAN CRUZ AZUL VS. CHIVAS?

El partido por la décima cuarta jornada del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX se disputará este sábado 16 de abril desde el Estadio Azteca, en Ciudad de México.

¿A QUÉ HORA JUEGAN CRUZ AZUL VS. CHIVAS?

México: 21:05 horas

Perú: 21:05 horas

Ecuador: 21:05 horas

Colombia: 21:05 horas

Bolivia: 22:05 horas

Venezuela: 22:05 horas

Chile: 22:05 horas

Argentina: 23:05 horas

Paraguay: 23:05 horas

Uruguay: 23:05 horas

Brasil: 23:05 horas

¿DÓNDE VER CRUZ AZUL VS. CHIVAS?

El Cruz Azul vs. Chivas será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Azteca y será transmitido para México por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ESPN Mexico y Star+(Star Plus). En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, UniMás, TUDN.com.

CRUZ AZUL VS. CHIVAS: ÚLTIMOS RESULTADOS

Cruz Azul

Concachampions | Cruz Azul 0-0 Pumas

Clausura Liga MX | Mazatlán 1-1 Cruz Azul

Concachampions | Pumas 2-1 Cruz Azul

Clausura Liga MX | Cruz Azul 1-0 Atlas

Clausura Liga MX | Pachuca 1-0 Cruz Azul

Chivas

Clausura Liga MX | Chivas 1-3 Monterrey

Clausura Liga MX | Toluca 1-1 Chivas

Clausura Liga MX | Atlas 1-1 Chivas

Clausura Liga MX | Chivas 0-0 América

Clausura Liga MX | Chivas 1-0 Santos Laguna

CRUZ AZUL VS. CHIVAS: POSIBLES ALINEACIONES