Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO ONLINE vía Televisa: partidazo por la segunda fecha del Clausura de la Liga MX

Cruz Azul vs. Chivas EN VIVO ONLINE se miden este sábado 12 de enero por la segunda jornada del Clausura de Liga MX en el Estadio Azteca. El partido se jugará desde las 8:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora local) y será transmitido por la señal de Televisa.

Cruz Azul buscará alcanzar su primer triunfo del año tras el deslucido empate a uno ante Puebla. Por su parte, un renovado Chivas se impuso a Tijuana en Guadalajara en su estreno del Clausura.

▷ Selección peruana: fecha, hora y estadio confirmado para los amistosos ante Paraguay y El Salvador

▷ Christian Cueva sigue en la órbita de Independiente: club argentino realizó nueva oferta por peruano | VIDEO

Cruz Azul vs. Chivas: horarios del partido



Ecuador - 8:00 p.m.

Perú - 8:00 p.m.

Colombia - 8:00 p.m.

México - 7:00 p.m.

Bolivia - 9:00 p.m.

Chile - 10:00 p.m.

Argentina - 10:00 p.m.

Uruguay - 10:00 p.m.

Paraguay - 10:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (domingo 13 de enero)

▷ Dakar 2019: camión atropelló a espectador y es investigado | VIDEO

Cruz Azul fue subcampeón el torneo anterior y se reforzó con el peruano Yoshimar Yotún, el uruguayo Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda, pero en su debut apenas pudo empatar con Puebla y con un punto se ubica en el octavo puesto de la clasificación.



"En esta casa un empate jamás servirá, el equipo hizo un esfuerzo pero no logró, aunque en términos generales me gustó el equipo pero sé que tenemos para mucho más", dijo el entrenador portugués Pedro Caixinha. "Sé que tenemos gente de calidad y carácter y saben que un empate en esta casa no sirve, aquí sabemos que cuando no se gana no sirve", agregó.



Chivas viene de un cierre de año en el que se ausentó de la liguilla por tercera temporada consecutiva y fue último puesto del Mundial de Clubes.



Para remediar sus males, la dirigencia firmó al zaguero Hiram Mier, a los volantes Jesús Molina y Dieter Villalpando, además del delantero Alexis Vega, quienes colaboraron para darle al 'Rebaño Sagrado' un triunfo de 2-0 sobre Tijuana el sábado pasado.



"El torneo pasado quedamos a deber por eso el primer partido me ilusiona muchísimo por el rendimiento y esfuerzo que hicieron los jugadores", dijo el entrenador paraguayo José Cardozo.

Con información de AP