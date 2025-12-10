Ver Cruz Azul vs. Flamengo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ahmad bin Ali de Qatat por la Copa Intercontinental. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, a las 12:00 de la tarde (hora peruana), que son las 2:00 PM de Argentina y Chile, las 11:00 AM de México y las 6:00 PM de España. ¿Dónde ver? DIRECTV y DGO transmiten en Sudamérica; mientras que en todo el mundo se podrá ver por FIFA+. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.