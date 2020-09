Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO ONLINE | Juegan por la jornada 11 del Apertura 2020 de la Liga MX en Sinaloa. El cuadro azul espera continuar con su racha de victorias en el fútbol mexicano frente al novel cuadro dirigido por Francisco Palencia, ex leyenda del Cruz Azul. En la presente nota encontrarás los horarios en el mundo, canales de TV y posibles alineaciones.

Cruz Azul vs. Mazatlán: posibles alineaciones

Cruz Azul: Corona; Escobar, Lichnovsky, Domínguez, Aldrete; Rivero, Romo; Pineda, Yotún; Giménez yRodríguez.

Mazatlán: Sosa, Velarde, Jara, Ortíz, Padilla, Rodríguez, Rocha, Osuna, Huerta, Sansores y Sanvezzo

Cruz Azul vs. Mazatlán: horarios y canales

México: 21:30 / Azteca Deportes

21:30 / Azteca Deportes Perú: 21:30

21:30 Colombia: 21:30

21:30 Chile: 23:30

23:30 Argentina: 23:30

23:30 Estados Unidos: 18:30 PT / TUDN y ESPN

Tabla Liga MX EN VIVO

Cruz Azul vs. Mazatlán: últimos resultados

Cruz Azul vs. Mazatlán: previa del duelo por Liga MX

La Máquina llega al encuentro con dos bajas. Pablo Aguilar, pronto a recibir el alta deportiva y con eso podría volver a las canchas tras casi siete meses en rehabilitación, se suman Milton Caraglio, quien sufrió una lesión de grado 2 en la unión miotendinosa de la pierna derecha.

Los dirigidos por Robert Dante Siboldi apensa han caído dos veces este semestre e intentarán no volver a perder para sellar lo antes posible su ingreso a la Liguilla.

Por su parte, Francisco Palencia enfrentará al eqipo en el que fue formado. Debutó en Cruz Azul y defendió los colores del club entre 1994 y 2001.

Gol de Cruz Azul (TUDN)

“Es un privilegio poder enfrentar a ese equipo. Aprovechar estas oportunidades que te da la vida de enfrentar a un equipo que está en los primeros sitios pero que nos puede catapultar a los puestos de Liguilla, y estoy convencido que así va a ser, que podemos sumar tres puntos”, expresó el DT.

Además, sobre Roberto Dante Siboldi, dijo: “Ya fue campeón del futbol mexicano, tiene a Cruz Azul en los primeros sitios, es un entrenador que ha trabajado mucho para llevar al equipo tal y donde está. Siempre se le respeta, tiene unos números interesantes y se aprecia que ya conoce muy bien el futbol mexicano; fue jugador y ha sido entrenador, entonces puede aportar mucho y hay que agradecerle”.

“Estoy agradecido con Cruz Azul, es un equipo al que quiero mucho, en el cual nací y me formé, donde viví de las mejores experiencias que he vivido en la vida; ser campeón de Copa, de Liga, de Concacaf, llegar a una final de Copa Libertadores en las circunstancias en que se llegó. No era nada más el Cruz Azul, competíamos por México. Es un equipo al que le estaré agradecido eternamente”, agregó.

