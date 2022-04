Cruz Azul vs. Mazatlán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 13 del Torneo Clausura de Liga MX , este viernes 8 de abril desde las 9:00 p.m. (hora peruana y mexicana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de Azteca 7 , Azteca Deportes En Vivo, ESPN Mexico, Star+(Star Plus) . Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras el duro golpe en la ida de semifinales de la Concachampions, Cruz Azul retomará la competencia en la liga mexicana cuando visite a Mazatlán. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en El Kraken.

A QUÉ HORA JUEGAN CRUZ AZUL VS. MAZATLÁN

Perú, México, Colombia y Ecuador: 9:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 10:00 p.m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 11:00 p.m.

España: 4:00 a.m. (sábado 9 de abril)

QUÉ CANALES TRANSMITEN CRUZ AZUL VS. MAZATLÁN

El Cruz Azul vs. Mazatlán será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga mexicana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio El Kraken y será transmitido para México por Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ESPN Mexico y Star+(Star Plus). En Latinoamérica, la contienda se podrá ver por Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son Univision NOW, TUDN App, TUDN USA, UniMás, TUDN.com.

HISTORIAL DE CRUZ AZUL - MAZATLÁN

Cruz Azul 0-2 Mazatlán | Liga MX | 2021

Cruz Azul 1-0 Mazatlán | Liga MX | 2021

Mazatlán 2-3 Cruz Azul | Liga MX | 2020

CRUZ AZUL - MAZTLÁN: LA PREVIA

La ‘Máquina Cementera’ perdió 2-1 a manos de Pumas el reciente miércoles y complicó su camino, pensando en su objetivo por clasificar a la final del certamen. Antes de afrontar el duelo de vuelta, el cuadro azul deberá enfocarse en Mazatlán.

En la competencia doméstica, Cruz Azul viene de vencer 1-0 al vigente campeón, Atlas, y llegó a los veinte puntos. Con esa cifra, el conjunto dirigido por Juan Reynoso se ubica en el cuarto casillero, seis unidades menos que el líder Tigres.

Para este compromiso, el peruano Reynoso podría hacer algunas modificaciones para darle descanso a algunos elementos que serán titulares contra Pumas en el partido de vuelta, programado para el martes 12 de abril en el Estadio Azteca.

Al frente estará Mazatlán, que anda en una crisis de resultados y que no sabe ganar desde hace siete presentaciones. En la tabla, el elenco mazatleco marcha penúltimo, en la decimoséptima posición, con apenas ocho puntos.

“Cruz Azul es un rival que te exige, pero creo que la clave del partido está en nosotros, hacer lo que veníamos entrenando”, señaló Nicolás Benedetti, en la antesala del choque, para W Deportes.

POSIBLES ALINEACIONES DE CRUZ AZUL - MAZATLÁN

Mazatlán: Vikonis, Vidrio, Vargas, Alanís, Colula, Meraz, Fabián, Bello, Intriago, Sosa y Benedetti. DT: Gabriel Caballero.

Cruz Azul: Jurado, Domínguez, Abram, Aldrete, Aguilar, Lira, Tabó, Rivero, Baca, Antuna y Giménez. DT: Juan Reynoso.

Conforme a los criterios de Saber más