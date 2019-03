Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO ONLINE se miden HOY por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga MX. El partido se jugará en el Estadio Azteca, desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local), y será transmitido por la señal de Televisa.

Luego de un turbulento inicio de semana a consecuencia de su crisis de resultados y eliminado de la Copa MX, el Cruz Azul (14° con 9 unidades) buscará corregir el rumbo con un triunfo ante Necaxa, que no gana desde hace tres jornadas

Cruz Azul vs. Necaxa: horarios del partido



Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

México - 5:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

España - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

La serie de tropiezos consecutivos hizo que parte de la prensa mexicana rumoree sobre una posible salida del entrenador de Cruz Azul, Pedro Caixinha, algo que el mismo portugués se encargó de desmentir en conferencia de prensa.

El miércoles, con las aguas un poco más calmadas, el defensa chileno Igor Lichnovsky admitió que Cruz Azul no ha funcionado en los partidos y que la forma de responder y superar el momento será "sólo con una victoria" ante el Necaxa. "Hay que responder en la cancha a lo que se dijo con palabras", dijo.



Este duelo tendrá un valor especial para Lichnovsky, pues el Necaxa lo trajo al balompié mexicano en 2017 y, con los 'Electricistas' jugó un año hasta que Cruz Azul lo contrató.



"Le tengo un gran cariño al Necaxa porque ahí me dieron algo que me hacía falta emocionalmente, pero sin duda que me gustaría marcarle gol", apuntó el zaguero andino.

Necaxa, sin haber generado tanta presión mediática porque tiene un perfil de menor relieve que el de Cruz Azul, se presentará con el objetivo de volver al triunfo para escalar del noveno puesto, ese que ocupan con 11 unidades.

Fuente: AFP