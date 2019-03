Cruz Azul vs. Necaxa EN VIVO: por el Torneo Clausura de la Liga MX 2019

Luego de un turbulento inicio de semana a consecuencia de su crisis de resultados, el Cruz Azul buscará el sábado desde las 6:00 p.m. (EN VIVO ONLINE vía Televisa Deportes) corregir el rumbo con un triunfo ante Necaxa en el estadio Azteca por la novena jornada del Torneo Clausura del fútbol mexicano.

-Drama de telenovela-



El domingo por la noche cuando terminó la séptima fecha, el equipo celeste convocó, de manera sorpresiva, una inusual conferencia de prensa para el lunes temprano.

El técnico portugués Pedro Caixinha se presentó ante los reporteros para desmentir la oleada de notas que se han publicado respecto a su continuidad al frente de Cruz Azul que, a pesar de tener una de las mejores nóminas, ocupa el decimocuarto lugar de la clasificación con nueve puntos y lleva cuatro partidos sin ganar.

Además fue eliminado del torneo de Copa en el que era el campeón defensor.

Horas más tarde, un periodista de televisión afirmó que hay futbolistas que ya no están a gusto trabajando bajo las órdenes del entrenador portugués.

Eso provocó que el martes los jugadores celestes se unieran para publicar en redes sociales un video grupal en el que desechaban la información, refrendaban su compromiso con Caixinha y aseguraban que el grupo no está fisurado.

Partidos de Cruz Azul en marzo

-Hablar en la cancha-



El miércoles en medio de una tensa calma, el defensa chileno Igor Lichnovsky admitió en conferencia de prensa que el equipo no ha funcionado en los partidos y que la forma de responder y superar el momento será "sólo con una victoria" ante el Necaxa. "Hay que responder en la cancha a lo que se dijo con palabras".

Este duelo tendrá un valor especial para Lichnovsky, pues el Necaxa lo trajo al balompié mexicano en 2017 y con los 'Electricistas' jugó un año hasta que Cruz Azul lo contrató.

"Le tengo un gran cariño al Necaxa porque ahí me dieron algo que me hacía falta emocionalmente, pero sin duda que me gustaría marcarle gol", apuntó el zaguero andino.

-El 'Tanito' es un rayo-



Los 'Rayos' necaxistas, sin haber generado tanta presión mediática porque tienen un perfil de menor relieve que el de Cruz Azul, se presentarán a este juego con tres partidos sin ganar.

A su favor, el Necaxa tiene el buen momento que vive el delantero argentino Brian 'Tanito' Fernández que ha marcado gol sin falta en las últimas cuatro jornadas y ocupa el liderato de goleo individual con siete anotaciones empatado con su compatriota Rogelio Funes Mori, del Monterrey, y el ecuatoriano Ángel Mena, del León.